Георги Георгиев, „Възраждане“: Подадеш сигнал за водата – пращат данните ти на проверяваното дружество

След въпрос на народния представител Министерството на здравеопазването пое ангажимент да провери действията на РЗИ – Пазарджик по сигнал за съмнения за негодна вода в село Бяга

Министерството на здравеопазването ще извърши допълнителна проверка на действията на РЗИ – Пазарджик по сигнал за съмнения за негодна питейна вода в село Бяга, община Брацигово. Ангажиментът беше поет след въпрос на народния представител от „Възраждане“ Георги Георгиев.

Жителка на селото сигнализирала здравната инспекция, след като членовете на семейството ѝ проявили висока температура, отпадналост и общо неразположение. По данни на министъра на здравеопазването сигналът е заведен на 3 септември 2026 г. Още същия ден РЗИ уведомила общинското дружество „Инфрастрой“, което стопанисва водоснабдителната мрежа. Собствени проби инспекцията взела пет дни по-късно – на 8 септември.

Георги Георгиев постави въпроса защо РЗИ първо е предала сигнала на дружеството, вместо незабавно да извърши независима проверка. Той съобщи, че на оператора са предоставени и личните данни на жената, след което управителят му отишъл в дома ѝ и се държал агресивно и заплашително към нейното семейство. Тези твърдения предстои да бъдат проверени.

„Кой човек ще подаде сигнал, ако знае, че ще бъде компрометиран и ще отиде веднага съответната фирма да му търси сметка защо е подал сигнал?“, попита народният представител.

Той подчерта, че държавният здравен контрол е трябвало първо да установи има ли замърсяване или опасност за хората и едва след това да потърси ВиК оператора за отстраняване на евентуална авария.

От отговора на министъра на здравеопазването стана ясно, че служителите на „Инфрастрой“ не са установили авария. Взетите на 8 септември проби също не са показали отклонения във физикохимичните и микробиологичните показатели. Резултатите обаче не дават отговор дали личните данни на сигналоподателя са били предадени и защо независимото пробонабиране е извършено пет дни след сигнала.

Министърът призна необходимостта държавният здравен контрол да бъде навременен, ефективен и проследим, а в отношенията с гражданите да се спазват етичните правила.

„За да се избегнат в бъдеще подобни ситуации, е хубаво да инструктирате вашите служители по места“, настоя Георги Георгиев.

След поставените от него въпроси Министерството на здравеопазването пое ангажимент за последващи проверки и за представяне на резултатите пред Народното събрание.