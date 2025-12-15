Георги Георгиев: Правителството доказа последователна си политика

Днес правителството отпусна 53 млн. лв. за строителството на метрото и охраната му.

Това е последователна политика на кабинета „Желязков“, който преди няколко месеца при предоговарянето на средствата в Плана за възстановяване и устойчивост, осигури допълнителни 149 млн. лв. за метрото и за нови метровлакове. Ясната политика на отговорност и грижа към този стратегически за столицата ни проект е в ярък контраст с решението на първото правителство на „Продължаваме промяната“, което отряза европейското финансиране за метрото през „Слатина“ през 2022 г.

40 млн. лв. от държавния бюджет ще бъдат предоставени на Столична община за изграждането на 6-те километра метро от Военна академия през „Слатина“ до бул. „Цариградско шосе“, а 13 млн. лв. се осигуряват за охраната му като стратегически обект за националната сигурност.

