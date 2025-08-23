Георги Георгиев: Късогледата политика на Община Варна обрича спорта на хаос

Варна, която разполага с над 200 спортни клуба в различни дисциплини, е изправена пред сериозни проблеми заради липсата на адекватна спортна инфраструктура.

Това заяви общинският съветник от групата на „Възраждане“ и председател на на ПК „Младежки дейности и спорт“ в ОбС – Варна Георги Георгиев.

По думите му години наред той и останалите общински съветници от групата на „Възраждане“ настояват за изграждането на нови спортни съоръжения и довършване на започнатите зали и басейни, но общината не предприема реални стъпки.

„Предстоят ремонти на спортните комплекси „Локомотив“ и „Приморски“, а десетки клубове и хиляди състезатели остават без място за тренировки с месеци“, коментира Георгиев.

Той подчерта, че липсата на условия за подготовка застрашава участието на елитни спортисти във водните спортове, леката атлетика, баскетбола, хандбала и други дисциплини в предстоящи национални и международни първенства.

„Само след броени седмици спортистите остават на улицата, а управляващите вече вдигат рамене“, допълни общинският съветник.

Като алтернативен вариант клубовете ще бъдат насочени към МСК „Владислав Варненчик“, но съоръжението е крайно недостатъчно. В същото време над 53 училищни спортни зали остават заключени извън учебно време, въпреки многократните призиви да бъдат предоставени за ползване от спортните клубове и Спортното училище.

Георгиев даде пример с редица недовършени съоръжения – залата за бадминтон в кв. „Младост“, която стои неизползваема вече 13 години, спортния комплекс за тенис в „Бриз“ и залата на СУ „Найден Геров“. В бюджета за 2025 г. са заложени средства само за проектиране на две нови зали в районите „Аспарухово“ и „Младост“, което според него застрашава възможността общината да привлече финансиране от Министерството на младежта и спорта.

„Докато правителството одобри финансиране за всички 43 класирани спортни проекта в страната за 2024 г. на обща стойност 32 млн. лв., Варна не получава нито лев, защото общината подаде само един проект и то след крайния срок“, изтъкна Георгиев.

Той разкритикува и забавянето на средствата за пряко подпомагане на спортните клубове, въпреки че парите са налични.

На предстоящото заседание на Комисията по младежки дейности и спорт през септември групата на „Възраждане“ ще настоява за:

пълна прозрачност при ремонтите на спортната база;

отваряне на 53-те училищни зали за спортната общност извън учебно време;

незабавно разплащане на средствата към клубовете;

конкретни графици за приключване на ремонтите.

„Ако общината не предприеме действия, Варна рискува да загуби не само спортната си инфраструктура, но и поколения млади спортисти“, заключи Георгиев.



