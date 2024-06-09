Георги Георгиев: Гласувах да сложим край на експеримента!

Аз гласувах! Направете го и вие.

Гласувах за екипа, който с работата си е доказал, че може да изведе България от безпътицата и хаоса и да осигури стабилно и добро управление.

Трябва да сложим край на експеримента. Да започнем да си говорим нормално, с повече смирение, отговорност и разбиране, че бъдещето е обща отговорност на всички политически групи, лидери и политици.

Гласувайте!

https://www.facebook.com/GValentinovGeorgiev/videos/785136397073404

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