Георги Георгиев: Гласувах да сложим край на експеримента!
Аз гласувах! Направете го и вие.
Гласувах за екипа, който с работата си е доказал, че може да изведе България от безпътицата и хаоса и да осигури стабилно и добро управление.
Трябва да сложим край на експеримента. Да започнем да си говорим нормално, с повече смирение, отговорност и разбиране, че бъдещето е обща отговорност на всички политически групи, лидери и политици.
Гласувайте!
https://www.facebook.com/GValentinovGeorgiev/videos/785136397073404