неделя, юни 9, 2024
Последни:
Политика

Георги Георгиев: Гласувах да сложим край на експеримента!

Редактор

Аз гласувах! Направете го и вие.

👉 Гласувах за екипа, който с работата си е доказал, че може да изведе България от безпътицата и хаоса и да осигури стабилно и добро управление.

🗣️ Трябва да сложим край на експеримента. Да започнем да си говорим нормално, с повече смирение, отговорност и разбиране, че бъдещето е обща отговорност на всички политически групи, лидери и политици.

✅Гласувайте!

https://www.facebook.com/GValentinovGeorgiev/videos/785136397073404

Интересно от мрежата

Вижте още

Възраждане е най-голямата политическа партия в България!

Редактор

ЕП одобрява преразглеждане на общата селскостопанска политика на ЕС

Редактор

Евродепутатите одобриха реформи за по-сигурен и устойчив пазар на газ в ЕС

Редактор

Pin It on Pinterest