Газа на ръба на кризата: ЕП ще гласува резолюция



Във вторник евродепутатите и Кая Калас ще обсъдят действията на ЕС за справяне с глада в Газа и необходимостта от освобождаване на заложниците и преминаване към решение с две държави.

Дебатът ще приключи с гласуване на резолюция в четвъртък.

Парламентът многократно призова – най-наскоро през април – за незабавно и трайно прекратяване на огъня, включително безусловното освобождаване на всички заложници, свободен достъп и устойчиво разпределение на хуманитарна и медицинска помощ в ивицата Газа. Той изрази също така подкрепата си за Глобалния алианс за прилагане на решението с две държави.

От 7 октомври 2023 г., когато израелската армия започна кампания в отговор на атаката, водена от Хамас, при която загинаха около 1200 души, а 251 други бяха взети за заложници, според палестинското министерство на здравеопазването в Газа са загинали над 63 000 души. Световни експерти по продоволствена сигурност потвърдиха, че в град Газа е настъпил глад поради блокадата на хуманитарната помощ и очакват той скоро да се разпространи и в други градове в Ивицата.

Facebook

Twitter



Shares