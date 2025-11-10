Галин Дурев, Румен Петков и Илиян Сарандалиев проведоха работна среща в Съвета на федерацията на Русия

Галин Дурев, Румен Петков и Илиян Сарандалиев са на работна визита в Москва, където се срещнаха със сенатора от Съвета на федерацията на Русия Василий Иконников. В рамките на разговора те обсъдиха перспективите за възстановяване на двустранния диалог и сътрудничество между България и Руската федерация.

Сенатор Иконников изрази удовлетворение от факта, че въпреки негативното отношение на част от българската държавна администрация към Русия, социологическите изследвания последователно показват подкрепа сред българските граждани за възстановяване на нормални и конструктивни отношения между двете държави.

Участниците в срещата подчертаха, че съхранението на историческите, духовните и културните връзки между българския и руския народ е от изключителна важност. Беше припомнен безпримерният подвиг на българското опълчение и руските воини при Освобождението на България – събитие, което заема уникално място в световната история.

В хода на разговора бе изразена увереност, че възстановяването на дипломатическия диалог и взаимоизгодните икономически връзки са необходимост и нямат алтернатива. Сенатор Иконников заяви категорично, че Русия не е враг на България и че ще продължи да бъде готова да оказва подкрепа, когато това е нужно.

Румен Петков подчерта, че за българите Москва остава мястото, където можем да се поклоним в православен храм, да запалим свещ в параклиса-паметник на гренадирите, освободили Плевен, и пред паметника на светите братя Кирил и Методий, издигнат от признателна Русия за българската писменост и духовност.

