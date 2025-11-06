Габриел Вълков: Законът срещу футболното хулиганство ще върне нормалните хора на стадиона

„Всеки има вина и несвършена работа, за да се стигне до такъв тежък спортен инцидент, а проблемът е от много по-рано, преди този мач между Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив. Той започва с възпитанието на младите хора, от семейството, с какви нагласи тези млади хора ходят на футболни мачове.“

Това каза народният представител от БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА и Габриел Вълков пред Диема Спорт за скорошните хулигански прояви на мач от българското футболно първенство .

Според него има хора, които искат да ходят да гледат футбол и една малка група от тях, които правят глупости, хвърлят бутилки и се бият. По думите му това вреди цялостно на спорта и не само във футбола и е важно срещу това да се търсят съвместни решения между БФС, държавата и институциите на образованието.

„Наблюдавам, че много често МВР не успява да залови извършителите на такива действия и не успява да предотврати подобни престъпления. Това, което ние можем да направим като народни представители е да приемем закона срещу футболното, и въобще спортното хулиганство. Провеждали сме срещи с БФС и с другите спортни федерации. Всичките вярват, че такъв закон би решил решил проблема“, каза още той

Едно от решенията в закона, които посочи социалистът е да се купуват билети с лична карта, да има камери за лицево разпознаване, за да може например футболен хулиган при системни нарушения да няма право да ходи на футболни мачове, включително и доживот, както е в Англия и други страни.

„Законът се бавеше 7 години и една от причините е липса на реално управление на държавата през последните четири. След този инцидент взехме спешни мерки законът да влезе в зала и да се приеме на първо четене. За второ четене ще седнем с всички спортни федерации да прецизираме всичко и да го приемем в максимално кратки срокове. Трябва бързо решение, защото на масово спортно събитие има опасност да загине и човек“, каза народният представител.

Той призова държавата да бъде доста по-решителна в ситуации на футболно хулиганство, защото години наред виждаме прояви, които вредят на всички като общество, в което нормалните хора ги е страх да отидат на футболна среща.

„Когато решим проблема точно с агресивните агитки и техните боеве, тогава тези нормални хора сами ще отидат на стадиона да гледат хубав мач“, бе категоричен Габриел Вълков.

Според него държавата трудно може да се меси в дисциплинарните решения на Българския футболен съюз, но може да го подпомага с работата на полицията и разследващите органи, с повдигане на обвинения и наказания на нарушителите на закона.

„Други мерки, с които държавата подпомага спорта в лицето на Министерството на младежта и спорта е по-големият бюджет, с който се строят нови спортни съоръжения в 44 общини на България за масов спорт. Тази година е първата с толкова много реализирани проекти, за което и министър Иван Пешев има огромни заслуги“, информира в заключение Габриел Вълков.

