Фон дер Лайен очерта приоритетите на ЕС: икономика, сигурност, климат и изкуствен интелект

В годишния дебат за състоянието на Съюза Европейският парламент обсъди конкурентоспособността, отбраната, миграцията, климатичните политики и защитата на децата онлайн

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен очерта основните предизвикателства пред Европейския съюз по време на годишния дебат за състоянието на Съюза в Европейския парламент. В дискусията участваха представители на различните политически групи, които представиха позициите си за бъдещото развитие на Европа.

В началото председателят на Европейския парламент Роберта Мецола заяви, че европейските граждани очакват ЕС да прави повече в областта на сигурността, конкурентоспособността, достъпните жилища, качествените работни места, климата и защитата на границите.

Икономиката е приоритет номер едно

Урсула фон дер Лайен определи стимулирането на европейската икономика като водещ приоритет. Тя посочи пътната карта „Една Европа, един пазар“ и заяви, че ЕС трябва да завърши реформата на единния пазар до края на следващата година.

Сред ключовите теми бяха и климатичните промени и изкуственият интелект. Фон дер Лайен обяви предстоящи инициативи, сред които нова рамка за устойчивост спрямо климатичните промени, европейски план при екстремни горещини и инициатива за водата.

По отношение на изкуствения интелект председателят на Комисията заяви, че Европа трябва значително да увеличи изчислителния си капацитет и инвестициите в перспективни европейски компании. Като области с особено голям потенциал за индустриалния AI тя посочи здравеопазването, транспорта, хранително-вкусовата промишленост, производството, отбраната и космическия сектор.

Сигурност, Украйна и европейските граници

В областта на сигурността Фон дер Лайен предложи създаването на извънреден протокол за координиране на европейския отговор при хибридни заплахи. Тя съобщи още, че Комисията ще представи идеи за Европейски съвет за сигурност. По отношение на войната на Русия срещу Украйна тя потвърди подкрепата на ЕС за Киев и заяви, че санкциите срещу Русия ще бъдат затегнати.

Миграцията и защитата на външните граници също заеха важно място в речта. Председателят на Комисията посочи отчетен спад на незаконните пристигания и заяви, че защитата на европейските граници трябва да върви заедно със спазването на основните права.

Предложение за нови правила за социалните мрежи

Сред обявените инициативи е и EU KIDS ACT, насочен към безопасността на децата онлайн. Според представеното предложение се предвижда забрана за използване на социални медии от деца под 13 години, а между 13 и 15 години да се използват контролирани от родителите акаунти с ограничени функции и време за достъп. За потребителите между 15 и 18 години платформите ще трябва да прилагат изисквания за безопасен дизайн.

Различни позиции в Европейския парламент

Представителите на политическите групи поставиха различни акценти. Манфред Вебер от ЕНП говори за необходимостта от инвестиции в изкуствен интелект, конкурентоспособност и по-тясно европейско сътрудничество в отбраната. Ираче Гарсия от С&Д акцентира върху климатичната политика, достъпните жилища, качествените работни места и социалните права.

Джордан Бардела от „Патриоти за Европа“ критикува европейските регулации, ETS2 и политиката по отношение на границите, докато Патрик Яки от ЕКР постави акцент върху бюрокрацията, цените на енергията и миграцията.

Валери Хайе от Renew призова за повече инвестиции в иновации, развитие на европейска рамка за изкуствения интелект и продължаване на подкрепата за Украйна. Представителите на Зелените и Левицата поставиха по-силен акцент върху климатичната политика, социалните разходи и икономическото неравенство.

Дебатът показа различните виждания на политическите групи за посоката на ЕС, като сред основните общоевропейски теми останаха конкурентоспособността, сигурността, миграцията, климатът, технологичното развитие и социалната политика.