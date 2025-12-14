Евросамоубийството

Покаянието ли е БРОД за спасение на българите или „Вартоломеева нощ“?!

Aвтор: Лазар Мурджев

„Протести“ – безсмислени и закъснели активни бутафорни мероприятия – планирани и разрешени, дори насърчени от съответните посолства. На едните се раздават „медали“, на другите се устройват „хепанинги“ и разходки по жълтите павета, трети са удостоени със званието „погромаджии, агитки и локали“– те, за разлика от тези с „медалчетата“ са добре овъзмездени винаги. Затова няма „БулгарТабак“ и „АЕЦ Белене“, няма „Южен поток“ и газопровод „Бургас – Александропулис“, няма „КТБ“ и „БТК“, Армия няма и Самолети няма – няма „Български Лев“ и „Протест“ няма, ЗАЩОТО НЯМА КАКВО ДА „СПЕЧЕЛИ“ ТОЗИ НАРОД С „ПРОТЕСТИ – РАЗХОДКИ…“

ТОЙ ВСИЧКО Е ЗАГУБИЛ БЕЗВЪЗВРАТНО!

Сега ще му отнемат енергията и въпреки над 100те хиляди български гласа „Мафията вън“– ще го пратят „ОТНОВО НА ИЗБОРИ“ /не дай си боже на гражданска война..!/ За да подменят „маскарите“ със следващите „съгласувани правоверни“ от самоубиващата се Европа – същата т.нар. „Мафия…“ /Колкото и красиво да звучи „Тя“ от собствениците на „националните ни медии“– господарите от „Дълбоката държава“/

„Има народ, роден да господарува. Друг – да твори. Трети – да воюва. А има народ, роден с едно едничко фатално предназначение: да бъде под чуждо владичество – и да конспирира. Господи! Не разбирам премъдростта ти, да надариш с тая нелепа стихия народа, който населява моето Отечество.“

Димитър Подвързачов

Въпреки огромното знание, натрупано от човечеството – светът днес отново се превръща в напрегнато и опасно място за хората на планетата, а световните проблеми придобиват апокалиптични измерения и хоризонтите на благоденствието стават все по невъзможни. Понятията и качествата на личността, носещи престижа на цивилизоваността – обществената отговорност, духовността и моралът, са девалвирали отживелици пред метастазите на „Gen Z“

/Джен- Зет/ тренда за манипулация на масово съзнание, формиране на възгледи, нужди и каузи, създаване на марки, продукти, компании и политически формирования, протестърска маса по поръчка – хиляди видеа в мрежите, чевръсти клипчета, светлинки от хиляди безполови телефони, готини мелодии, англоезични инфлуенсъри с хиляди последователи, плакати и послания – ТЕ, ЗАЩИТНИЦИТЕ ИДВАТ, ЗАЩИТНИЦИТЕ НА МНОГООБРАЗИЕТО, ДЕМОКРАЦИЯТА И СВОБОДАТА… Поредното разделение е в пълен ход – този път между поколенията.

Посягаме със скърцащи зъби и обезсърчено самочувствие от образованието ни и „умните глави“ – живи и мъртви класици на познанието и търсим конструкции за поведение и оцеляване, прагматични модели за разрешаване на световни проблеми – възможни, без война и с очи за хората, за народите, за човечеството…

Ако условно приемем, че отговорността за бъдещето ни е обща, нужно е да осъзнаем къде грешим в своите преценки и действия, за да не сме в състояние да намерим единомислие и единение дори на национално равнище – за Вярата, за Историята, за Родината, за Образованието, за Децата, за Природата и Богатствата ѝ… Огромната сила на Обществото се състои във възможността да въздейства върху структурите на властта – което е и негово изконно право… Но при разединена нация, без идеали, принципи и вяра – при тази безпаметна маса в стрес – как да изградим този БРОД за спасение.?!

Един мъдрец казваше, че „…Разбирането за съществуването на скрити сили в менталното поле на човечеството, движещи човешката жестокост, фанатизъм, алчност, гняв и омраза (това, което наричаме „сатанистка йерархия“), е от съществено значение за предотвратяване на повторението на други зверства, убийства и войни от страна на човечеството.“

За да се изградят жалони за установяване на добри практики в човешките отношения /между хората, народите, между държавите/ – те първо трябва да се формират в нашите нагласи и в нашето мислене, а тези духовни устои са възможни само ако добре познаваме миналото, историята, литературата, изкуството и КИН на планетата… Нима това е възможно да го научим и осъзнаем от хилядите светлинки на безполовите телефончета, чевръстите клипчета и марките на продукти в МОЛовете.?!

Възможно ли е бъдещия етап от еволюцията на човешкото съзнание да бъде основан на осъзнат стремеж към свят без войни.?! Това възможно ли е без постигане на Духовно Единство, без постигане на Единение – при това не по народност или етническо самоопределение, не по род, кръв и политическа принадлежност – а в името на Човечеството и неговите Деца.?! То може да бъде резултат единствено от взаимност между култури, наука, Вяра и осъзната последователна работа върху съзнанието, ценностните норми и духовността на всяко живо същество на планетата. Трансформирането на мъдрост в човечеството, вероятно е утопия, която ще извоюва правата си след апокалипсиса на човешкото самоунищожение!

Покаянието на „големите“ от геополитическата игра изглежда невъзможно, но наложително условие за създаване предпоставки към нормалността на обществените процеси на планетата.

Научната разработка „Династията на Родшилд, Еврейският въпрос и денят на Покаянието“ в която, са използвани убедителни източници /разследвания от световно признати учени, документи от тайните разузнавателни служби МИ-6, ЦРУ, КГБ, философи, писатели, журналисти, езотерици и духовници/, откроява тезата, че изначално представителите на финансовия капитал имат за основна цел създаването на „световна система за контрол в частни ръце, способна да доминира в политическата система на всяка страна и икономиката на света като цяло“.

Главните архитекти на това „Световно правителство“ днес провокират „Трета световна война“ – за елиминиране на всички остатъци от политическа, икономическа или духовна свобода, национална идентичност или културна и духовна принадлежност. Това не е конспирация, това е доминация на т.нар. „Дълбока държава“, която на базата на финансов контрол, безскрупулни лъжи, натрапената омраза и деструктивни идеологии, осъществиха братоубийствени войни, милионно преселение на мюсюлмански общности към Европа, ликвидиране на суверенитети и ограбване на държави.

Противопоставиха визиите за бъдещето на юдеи, християни, мюсюлмани, будисти и въобще на религиозните общности. Финансираха световните войни, революции, държавни преврати, цветни революции…

Влизайки в Еврозоната, българите, освен като обедняващи жертви на обстоятелствата, стават свидетели на притчата, че „където е влизала България, с които съюзи и империи се е обвързвала – всичките са погивали след това…“ След „Брекзита“ и излизането на Великобритания от ЕС, едно провокативно произведение за бъдещето на европейския проект потвърждава, че крахът на Европа „Не е случайност, а структурна неизбежност“. Широкия отзвук на Издадената от Fazi Editore книга EUROSUICIDIO („Евросамоубйство“) дава основание да обсъдим през нея нашата тема. Авторът, Габриеле Гуци (от поколението на 90-те), отправя радикално предупреждение: „Европейският съюз не преживява криза – той е самата криза.“ Аргументира, че все по-осезаемият упадък на континента не е „случайност на историята, а логична последица от начина, по който ЕС е бил проектиран и изграден“. Гуци проследява фундаменталните решения от 90-те години насам – особено създаването на еврото – и ги определя като „архитектура на структурен провал, която е лишила държавите от ключови инструменти за икономическа и политическа автономия“. В своите анализи той доказва несъстоятелността на европейската конструкция, като е иззела важни икономически и финансови лостове и е превърнала ЕС от „субект“ в потърпевш „обект“ на геополитическите игри, предизвикал кризи като войната в Украйна и икономическото противопоставяне със Съединените щати, което е отслабило националните демокрации и ги е лишил от суверенитет.

ЕС се опитва да обедини държави-носители на 24 официални езика, три различни азбуки, уникални културни традиции и множества социално-икономически модели – без да разполага с визия и естествена конституция и с архитектура, призната и избрана от гражданите – т.е. демократична.

Гуци ни въвежда в понятието „теологията на еврото“ – където общата валута е представяна като свръхинструмент, като „духовен символ“ на една политическа система без устои и визия. „Европейският елит е превърнал еврото в сакрализирана доктрина, която не подлежи на критика, въпреки икономическите щети, които нанася на държавите членки.“

Вместо да задържи умно поне остатъците от суверенитет, след престъпния преход – България, ще бъде потопена в обреченото и непредсказуемо бъдеще на самоубиваща се Европа. Изправени пред шанса, заедно с Чехия, Унгария, Полша.., България да участва в една рационална деконструкция на този натрапен, догматичен, колониален модел – нашата провалена политическа класа ни забива при корупционерите на съвременна Европа.

Преди дни, унгарският премиер Виктор Орбан даде подкрепата си на Илон Мъск, като написа:

„… Илон Мъск е този, който заяви миналата събота в социалните медии „X“, че ЕС трябва да бъде премахнат и суверенитетът на отделните държави да бъде върнат, за да могат техните правителства по-добре да представляват своите граждани. Европа се нуждае от свобода на словото, а не от неизбрани бюрократи, които да решават какво може да четем или казваме…“

Президентът Доналд Тръмп също предупреди, че Европа е заплашена от „цивилизационно унищожение“ в резултат на глобалистки политики – отворени граници, цензура, потискане на политическата опозиция. Според последния документ „Националната стратегия за сигурност на САЩ“ – континентът „може да стане неузнаваем в рамките на 20 години“, ако политиките не се променят. Поради това Белият дом подкрепя „нарастващото влияние на патриотичните европейски партии“.

Авторитетни издания коментират, че “Кръстоносния поход на Америка срещу розовия ЕС и украинизма явно се ожесточава.?!“

В новата национална доктрина на САЩ, Русия вече не е враг.

Според „Дейли Телеграф“ първата дипломатка на ЕС Кая Калас е „най-големият подарък за Москва“, защото Белия дом категорично отказва да комуникира с Брюксел, докато тя е на поста си. „Съюзниците вече да се оправят сами!“– обяви Шефът на Пентагона Пийт Хегсет.

Днес, Томас Маси /Палата на представителите на Конгреса на САЩ/ е внесъл законопроект за оттеглянето на САЩ от НАТО.

Светът е вече различен, а България и българското правителство са болни от късогледство и безхаберие. /Министърът на отбраната /бивш партиен секретар на БКП във Военното училище/ в този „исторически миг“ – раздава медали /140 години от Сръбско-Българската война/ на представителите на „най-заслужилите“ от десетилетия за това наше национално дередже „патриоти“ – под мотото на приоритета: „Развитие на възпитанието в духа на националните ценности и политики на НАТО и ЕС“.

Как да откажеш тази „слава“ и това „признание“ и то точно, когато отвън се събира народния гняв срещу продажната българска политическа класа.?!

Гняв, начело с инсайдърите /подставите/ на глобалния еврогейски елит…

