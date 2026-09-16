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Политика и анализи

Европейският парламент предупреждава за засилване на хибридните заплахи срещу ЕС

Недялко Тенев

Евродепутатите призовават за по-добър обмен на разузнавателна информация, ранно откриване на заплахите и по-тясно сътрудничество с НАТО

Европейският парламент разглежда засилващите се хибридни заплахи като сериозно предизвикателство за сигурността на Европейския съюз. В доклад за хибридната война и защитата на териториалната цялост и критичната инфраструктура на ЕС евродепутатите поставят акцент върху действията на Русия и свързани с нея посредници, като същевременно посочват и Китай, Иран и Северна Корея сред държавите, свързвани с подобни кампании. Процедурата е водена от Комисията по сигурност и отбрана, а докладчик е Раса Юкнявичиене от ЕНП.

Хибридните действия обхващат различни сфери

Според представения текст хибридните атаки могат да комбинират дезинформация и информационно въздействие, кибератаки, действия срещу критична инфраструктура и други инструменти. Характерното за тях е, че отделните действия могат да изглеждат като несвързани инциденти и да останат под прага на открит въоръжен конфликт.

Европейският парламент разглежда Русия като основния източник на хибридна заплаха за ЕС в доклада, включително чрез посредници и проксита. Тази оценка се вписва и в по-широкия европейски дебат за руските хибридни действия, включително дезинформация, киберзаплахи и намеса в демократични процеси.

По-силен обмен на разузнавателна информация

Сред основните предложения е ЕС да премине от преимуществено реактивен към по-превантивен подход. Акцент се поставя върху ранното идентифициране на рисковете, постоянното наблюдение на стратегическите уязвимости и по-доброто разбиране на общата картина на заплахите.

Евродепутатите настояват държавите членки да засилят обмена на разузнавателна информация и да подобрят координацията на европейско равнище. Предлага се също укрепване на единния капацитет за разузнавателен анализ на ЕС – SIAC.

В същото време докладът подчертава, че по-голямата координационна роля на ЕС трябва да бъде съобразена с отговорностите на отделните държави членки и със защитата на националната класифицирана информация.

ЕС и НАТО да задълбочат сътрудничеството

Друг важен акцент е взаимодействието между Европейския съюз и НАТО. Целта според евродепутатите трябва да бъде повишаване на готовността и устойчивостта на европейските държави и подобряване на способността им да реагират на координирани хибридни операции.

Хибридните заплахи вече са важна част от по-широката политика на ЕС в областта на сигурността и отбраната, включително киберсигурността, защитата на критичната инфраструктура и противодействието на чуждестранната информационна манипулация.

Докладът е част от процедурата на Европейския парламент „Хибридна война и защита на териториалната цялост и критичната инфраструктура за сигурност и отбрана на ЕС“. (

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