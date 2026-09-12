ЕП гласува нови мерки за защита на въглеродния пазар на ЕС

Евродепутатите ще разгледат разширяване на въглеродния механизъм на границите, нов фонд за декарбонизация и промени в резерва за стабилност на пазара

Европейският парламент ще обсъди и гласува три предложения, насочени към ограничаване на изместването на въглеродни емисии и укрепване на европейския пазар на въглеродни квоти.

Една от основните промени предвижда разширяване на обхвата на Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите (МКВЕГ). Предложението е той вече да обхваща не само основни суровини, но и значително повече продукти от следващите етапи на производство.

Сред тях са готови изделия от стомана и алуминий като крепежни елементи, тел, пружини и домакински артикули. Предвиждат се и по-строги правила срещу опитите за заобикаляне на механизма чрез незначителни промени в стоките.

Друга мярка е създаването на нов временен фонд за декарбонизация. Неговата цел ще бъде да защити енергоемките европейски производители на международните пазари, където те се конкурират с по-евтини продукти с по-висок въглероден отпечатък.

Предстои разглеждане и на промени в Резерва за стабилност на пазара. При сегашните правила квотите в резерва над определен праг се анулират. Предложението на Европейската комисия е тази практика да бъде прекратена, като квотите могат да бъдат запазвани като буфер при необходимост от стабилизиране на пазара.

Във вторник Европейският парламент ще определи позицията си по предложенията преди започването на преговорите с държавите членки.

В отделно гласуване евродепутатите ще решат дали да одобрят постигнатото със Съвета споразумение за промени в резерва за стабилност на пазара в рамките на ETS2, обхващащ сградите, автомобилния транспорт и допълнителни сектори. Целта е потребителите да бъдат предпазени от резки колебания в цените.