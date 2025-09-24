Eвропейската мебелна индустрия призова за по-строги правила за безопасна и справедлива електронна търговия в ЕС

Близо 64 неправителствени организации за защита на околната среда и потребителите, индустриални, търговски и търговски организации, сред които и EFIC (Eвропейската конфедерация на мебелната индустрия) призоваха политиците в ЕС да вземат спешно мерки за преодоляването на продължаващите регулаторни пропуски във връзка с търговията чрез онлайн пазари.

​С бързото развитие на електронния обмен тези платформи се превърнаха в ключови фактори за износ от трети страни, по-специално чрез свързването на потребителите в ЕС с продавачи от трети страни извън Съюза. В много случаи това води до заобикаляне от страна на продавачите на системата на вътрешния пазар, която изисква оператор в ЕС да гарантира, че всички продукти и опаковки, пуснати на европейския пазар, са безопасни и отговарят на законодателството в Европа.​

С наближаването на предстоящите коледни празници, както и на големи търговски събития като Черния петък, рискът от масивно нахлуване на несъответстващи продукти, които да наводнят ЕС, става още по-голям. Трябва да отбележим и нарастващото навлизане на реклами в резултатите от търсачките. Поради последните промени в тарифната политика на САЩ много от маркетинговите усилия на компаниите бяха пренасочени към ЕС, което доведе до значително увеличение на разходите за реклама в региона и отново повиши риска от наплив на несъответстващи продукти, които заливат пазара на ЕС. Обемът на прекия внос на потребителите от трети страни продължава да нараства, като 4,6 млрд. малки пратки (под прага от 150 евро) навлизат на пазара на ЕС, както е посочено от ЕК през февруари в „Комуникация за електронна търговия – комплексен набор от инструменти на ЕС за безопасна и устойчива електронна търговия“. С нарастването на този брой ще се увеличи и броят на несъответстващите продукти, които влизат на пазара на ЕС чрез онлайн пазари. Тези продукти често нарушават регламентите на ЕС за безопасност, екологична устойчивост, права на интелектуална собственост и схеми за разширена отговорност на производителите (EPR).

Ключов проблем, идентифициран от органите за надзор на пазара, заинтересованите страни от индустрията и гражданското общество, е, че онлайн пазарите понастоящем не са признати за икономически оператори съгласно законодателството на ЕС. Това ги освобождава от проактивна правна отговорност за надлежна проверка на съответствието на продуктите, продавани чрез техните платформи. Те трябва да предприемат действия само ако бъдат информирани за потенциално несъответствие. Нито Законът за цифровите услуги (DSA), нито Общият регламент за безопасност на продуктите (GPSR), нито рамката на Зеления пакт са успели да преодолеят ефективно този пропуск в законодателството. В резултат на това онлайн пазарите могат да улесняват продажбата на несъответстващи стоки от продавачи извън ЕС на потребители в ЕС, като носят минимална отговорност за безопасността, законността или въздействието върху околната среда на тези продукти.

Съвсем наскоро Европейският парламент призна проблема в доклада си по собствена инициатива относно вноса в ЕС, но въпреки това не стигна до ясен призив за преодоляване на съществуващите правни пропуски. За да се запази целостта на вътрешния пазар на ЕС и да се гарантира ефективността на законодателството на съюза, е от съществено значение на онлайн пазарите да бъдат възложени по-ясни и по-строги задължения. Като премахне този правен пропуск, ЕС може да създаде по-съгласувана, приложима и устойчива в бъдеще регулаторна рамка, която гарантира, че всички участници, предоставящи достъп на продукти до вътрешния пазар — независимо от тяхното физическо местоположение или бизнес модел — спазват едни и същи високи стандарти за безопасност, устойчивост и справедливост.

Ключови препоръки за засилване на отчетността на онлайн пазарите и съответствието на продуктите в ЕС:

Задължителен икономически оператор в ЕС за съответствие на продуктите: следва да има правно изискване, което да гарантира, че всеки продукт, продаван в ЕС, има идентифицируем икономически оператор, установен в ЕС, който е отговорен за неговото съответствие (включително опаковката му) с законодателството на ЕС.

Признаване на онлайн пазарите като икономически оператори: онлайн пазарите следва да бъдат определени като участници, които пускат продукти на пазара, когато продавачът се намира извън ЕС или не може да бъде открит.

Повишени задължения за онлайн пазарите. Онлайн платформите трябва:

Да проверяват чрез документация и тестове на проби дали продуктите, продавани чрез техните платформи, отговарят на правилата на ЕС или са свързани с регистриран икономически оператор в ЕС/ЕИП.

Да прилагат стриктно изискванията за проследяемост на продавачите.

Идентифициране и предотвратяване на повтарящи се незаконни практики от страна на измамни икономически оператори.

В законодателството следва да бъдат включени конкретни задължения за проверка, като например:

Проверка за наличието на задължителни енергийни етикети съгласно рамката за екодизайн.

Потвърждаване на регистрацията за разширена отговорност на производителя (EPR).

Да имат отговорността да проверяват спазването на EPR от страна на своите партньори (както в Германия, Франция и Испания) и да имат право да поемат отговорностите по EPR (регистрация, отчитане, плащане) от името на своите партньори, ако тези партньори се съгласят. До установяването на такова задължение следва да се улесняват проактивните мерки от страна на онлайн платформите.

Носят отговорност – включително финансова – за изпълнението на всички задължения, свързани с EPR, включително плащането на такси по EPR и наложени глоби, когато в ЕС няма друг отговорен оператор или такъв не може да бъде открит.

Могат да разчитат на ускорено сътрудничество от страна на регулаторните и регистрационните органи, особено при оценяването на предложенията на организациите за отговорност на производителите (PRO) и онлайн пазарите за колективни решения за съответствие.

Подобрена проследимост на продуктите и продавачите:

Проследимостта на продуктите трябва да бъде засилена чрез интегриране на съществуващите бази данни на ЕС (напр. SCIP, EPREL, ICSMS) с цифровия паспорт на продукта.

Оперативната съвместимост следва да има приоритет пред създаването на нови бази данни за засилване на надзора на пазара и инфраструктурата за съответствие.

Изискванията за проследимост на продавачите, както са определени в член 30 от Закона за цифровите услуги, следва да се прилагат и изпълняват стриктно.

Засилени митнически процедури за вноса на малки пратки.

Премахването на правилото „De Minimis“ е решаваща стъпка в борбата срещу нелоялната конкуренция от трети държави и трябва да бъде приложено възможно най-скоро. Ако е необходимо, то трябва да бъде отделено от общата реформа на Митническия кодекс на Съюза.

Считаният вносител ще гарантира съответствието както на продукта, така и на опаковката с правилата на ЕС, като ще подобри надзора върху вноса на малки пратки и ще подлежи на санкции в случай на несъответствие.

Приветстваме намерението за въвеждане на такса за обработка на пратки с ниска стойност. Считаме обаче, че такава минимална такса няма да спре потока от несъответстващи продукти и рискува да се превърне в данък, който позволява влизането на такива продукти в ЕС.

Засилено прилагане на съществуващите правила на ЕС: предвид значителния обем на продукти, които навлизат на пазара чрез онлайн пазари, е от съществено значение да се отпуснат значително повече ресурси за надзор на пазара и митническите органи и да се насърчи по-нататъшното сътрудничество между тези структури. Приветстваме проучването на възможността за създаване на специален орган за прилагане на ниво ЕС. Следва да се обърне сериозно внимание на прилагането на правилата спрямо продавачите извън ЕС и онлайн пазарите, които продават директно на потребители в ЕС, с възможност за блокиране на пратки и/или интерфейса на онлайн пазарите и сайтовете на продавачите, които не спазват правилата.

