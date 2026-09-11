Кая Калас и евродепутатите ще обсъдят ситуацията в Близкия изток на фона на новите военни действия и напрежението около Ормузкия проток

Членовете на Европейския парламент и върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас ще обсъдят във вторник следобед последната ескалация на военните действия в Близкия изток.

В центъра на дебата ще бъде развитието на военния конфликт между САЩ и Иран, както и опасността от разширяването му към други държави в региона.

Според представената информация Иран наскоро е направил опити да нанесе удари по американски съюзници, военни кораби и други плавателни съдове в региона. Действията са определени като отговор на предишни американски атаки срещу ирански петролни танкери.

Напрежението отново се засили след провала на предходното споразумение за прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран. Сред основните спорни въпроси е контролът върху корабния трафик през Ормузкия проток – един от най-важните маршрути за световните доставки на петрол.

Възобновяването на военните действия вече оказва влияние и върху международните енергийни пазари, като цените на петрола достигнаха най-високите си нива от юли насам.

Допълнително напрежение създават действията на подкрепяните от Иран хути в Йемен. Те са нанесли удари по градове в съседна Саудитска Арабия, което засилва опасенията, че конфликтът може да обхване още държави от Близкия изток.

Властите в Рияд обещаха да отговорят на атаките.

На този фон дискусията в Европейския парламент се очаква да постави акцент върху рисковете за регионалната сигурност, международното корабоплаване и енергийните доставки, както и върху позицията, която Европейският съюз трябва да заеме при евентуално по-нататъшно разрастване на конфликта.