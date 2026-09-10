Европарламентът гласува мерки за ускоряване на инвестициите в отбраната

Промените предвиждат по-бързи разрешителни за отбранителни проекти и облекчаване на обществените поръчки в сектора

Европейският парламент ще гласува в сряда законодателен пакет, насочен към ускоряване на инвестициите в отбраната и подобряване на готовността на ЕС да реагира на предизвикателства пред сигурността.

Предложенията са част от пакета за опростяване на европейските правила „Омнибус V“, по който евродепутатите и Съветът постигнаха предварително споразумение през юни 2026 г.

Промените предвиждат по-бързо издаване на разрешителни за проекти в областта на отбраната, както и улесняване на трансфера на отбранително оборудване между държавите от ЕС.

Пакетът трябва да опрости и процедурите за обществени поръчки в областта на сигурността и отбраната и да улесни сътрудничеството между страните членки при договори в сектора.

Предвиждат се още промени, свързани с прилагането на правилата на ЕС за химикалите спрямо специфичните нужди на отбраната, както и опростяване на работата по Европейския фонд за отбрана.

Пленарният дебат е насрочен за вторник следобед, а окончателното гласуване се очаква в сряда около 13:30 часа българско време.