Европа спешно се нуждае от иновативни здравни системи – доклад за състоянието на здравеопазването в ЕС

Европейската комисия оповести обобщаващ доклад за състоянието на здравеопазването в ЕС, както и здравни профили на 29 държави – включително на България.

Докладът, който е част от цикъла „Състояние на здравеопазването в ЕС“, показва, че Европа спешно се нуждае от иновативни и устойчиви здравни системи, за да подобри здравеопазването и да повиши конкурентоспособността. Посочват се четири области, в които е необходимо подобрение: предотвратяване на незаразните болести, ускоряване на цифровата трансформация в здравеопазването, укрепване на първичната медицинска помощ и насърчаване на финансово приемлив достъп до фармацевтични продукти и иновации.

Здравните профили на държавите описват тенденциите в здравните системи във всички държави от ЕС, плюс Исландия и Норвегия. Те отразяват специфичните предизвикателства, пред които са изправени държавите, и предоставят анализ на ефективността, достъпността и устойчивостта на здравната система на всяка държава, със специален акцент върху фармацевтичните продукти.

Цикълът „Състояние на здравеопазването в ЕС“ е партньорство между Европейската комисия, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Европейската обсерватория за здравни системи и политики, чието начало беше поставено от Комисията през 2016 г. с финансиране от програмата „ЕС в подкрепа на здравето“ (EU4Health). Целта е да се съберат данни и анализи и да се осигури лесен достъп до информация за заинтересованите страни в тази област.

Facebook

Twitter



Shares