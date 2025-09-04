четвъртък, септември 4, 2025
Последни:
Политика

Евродепутатите ще разгледат търговското споразумение между ЕС и САЩ

Редактор


В сряда евродепутатите ще обсъдят с Комисията и Датското председателство на Съвета подробностите по търговското споразумение със САЩ, както и възможни споразумения с други страни.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и президентът на САЩ Доналд Тръмп обявиха споразумение за митата и търговията на 27 юли, но все още съществуват въпроси относно подробностите по неговото прилагане.

Ще бъде обсъдена и перспективата за сключване на допълнителни споразумения с други търговски партньори. Евродепутатите вероятно ще повдигнат въпроса за споразумението, сключено с Меркосур, чието ратифициране все още не е приключило, и за договореното актуализиране на споразумението с Мексико, наред с други теми.

Интересно от мрежата

Вижте още

Николета Кузманова: Целият процес на създаване на Конституцията е бил основан на държавническо мислене – да се поставят основите на демократична и правова държава!

Редактор

Васил Пандов: Правителството излъга обществото, младите медици и сестритe

Редактор

Калоян Паргов: Отпушихме инвестиционния процес, държавата се завръща като най-големия инвеститор

Редактор

Pin It on Pinterest