Евродепутатите ще гласуват за опростени правила за устойчивост и дължима грижа

Парламентът ще вземе решение относно опростените изисквания за устойчивост преди преговорите с правителствата на ЕС на следващата пленарна сесия в Брюксел на 13 ноември.

В гласуване в сряда Парламентът отхвърли мандата, приет от Комисията по правни въпроси на 13 октомври, относно опростени правила за отчитане на устойчивостта и задължения за дължима грижа, с 309 гласа „за“, 318 „против“ и 34 „въздържал се“.

След днешното отхвърляне и в съответствие с член 72, параграф 3 от Правилника за дейността на Парламента, членовете на ЕП ще гласуват по изменения на досието на предстоящата пленарна сесия в Брюксел на 13 ноември. След това те ще бъдат готови да започнат преговори с правителствата на държавите членки на ЕС, които вече приеха своята позиция на 23 юни. Целта е законодателството да бъде финализирано до края на 2025 г.

Контекст

След забавеното прилагане на задълженията за отчитане на устойчивостта и дължимата грижа, настоящото предложение има за цел да ги опрости и да облекчи административната тежест върху предприятията. Това е част от пакета за опростяване Omnibus I, предложен от Европейската комисия на 26 февруари 2025 г.

