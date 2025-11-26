Евродепутатите искат социалните медии да не са достъпни за деца под 16 години

• Сериозно безпокойство от рисковете за физическото и психичното здраве на малолетните и непълнолетните лица онлайн – за 25% от тях употребата на смартфони е „проблемна“

• По-строго прилагане на цифровите правила на ЕС с глоби и възможност за забрана на платформи, които не спазват правилата

• Забрани за основаните на взаимодействието алгоритми за препоръчване и „кутии за съкровища“ в игрите

• Настояване за мерки във връзка с генеративния изкуствен интелект, като например за убедителните фалшификати и приложенията за разголване

ЕП призовава за решителни мерки за онлайн защита на подрастващите, сред които въвеждане на минимална възраст (16 г.) за ползване на социални мрежи и забрана на пристрастяващи практики.

В сряда членовете на ЕП приеха доклад с 483 гласа „за“, 92 „против“ и 86 „въздържал се“, в който се изразява дълбока загриженост относно рисковете за физическото и психичното здраве, пред които са изправени малолетните и непълнолетните лица онлайн. В доклада се призовава и за по-силна защита срещу манипулативните стратегии, които водят до пристрастяване и които пречат на децата да се концентрират и да използват онлайн съдържанието за смислени цели.

Минимална възраст за социалните медии

С цел да се помогне на родителите да управляват присъствието на децата си в цифровия свят, включително и по отношение на подходящо за възрастта съдържание, Парламентът предлага хармонизирана минимална възраст в ЕС от 16 години за достъпа до социални медии, платформи за споделяне на видеоклипове, както и за ползването на ИИ „компаньони“. Децата на възраст между 13 и 16 години може да получават такъв достъп с изричното съгласие на родителите.

Въпреки че подкрепят работата на Комисията за разработване на европейско мобилно приложение за проверка на възрастта и европейски портфейл за цифрова самоличност (eID), евродепутатите настояват системите за проверка на възрастта да бъдат прецизни и да запазват неприкосновеността на личния живот на малолетните и непълнолетните. Членовете на ЕП също така подчертават, че тези системи не освобождават платформите от отговорността да гарантират безопасността на своите продукти и тяхната съобразеност с възрастта.

За по-доброто спазване на Законодателния акт за цифровите услуги на ЕС и други закони, евродепутатите предлагат висшето ръководство да носи лична отговорност в случаи на сериозно и трайно неспазване на правилата, особено що се отнася до защитата на малолетните и непълнолетните лица и проверката на възрастта.

По-решителни действия от страна на Комисията

Парламентът също така призовава за:

забрана на най-вредните пристрастяващи практики и изключване по подразбиране на други пристрастяващи характеристики за малолетни и непълнолетни лица (включително безкрайно превъртане/infinite scrolling, автоматично възпроизвеждане/ auto play, плъзни за обновяване/pull to refresh, стимулиране чрез награди, прибавяне на игрови характеристики към приложения);

забрана на уебсайтове, които не отговарят на правилата на ЕС;

мерки за справяне с убедителните технологии, като например целенасочени реклами, маркетинг на инфлуенсъри, пристрастяващ дизайн и модели за манипулиране на потребители – съгласно бъдещият Акт за справедливост в областта на цифровите технологии;

забрана на основаните на взаимодействието алгоритми за препоръчване за малолетни и непълнолетни лица;

прилагане на правилата на Законодателния акт за цифровите услуги по отношение на онлайн видео платформите и забрана на игрални елементи като „кутии за съкровища“ (loot boxes) и други рандомизирани игрални функции (виртуални валути, колела на късмета, изискване за заплащане, за да се продължи играта);

защита на малолетните и непълнолетните лица от търговска експлоатация, включително чрез забрана платформите да предлагат финансови стимули за дейности от типа „деца инфлуенсъри“;

спешни действия за справяне с етичните и правните предизвикателства, породени от инструментите на генеративния изкуствен интелект, включително дълбинните фалшификати (deep fakes), компаньоните чатботове и приложения за симулиране на голота чрез ИИ (nudity apps).

Цитат

Докладчикът Кристел Шалдемозе (С&Д, Дания) заяви по време на дебата: „Гордея се с този парламент, че успяхме да се обединим в защитата на децата онлайн. Заедно със строгото и последователно прилагане на Закона за цифровите услуги, тези мерки ще повишат значително нивото на защита на децата. Най-накрая теглим чертата. Казваме ясно на платформите: вашите услуги не са предназначени за деца. И експериментът приключва тук“.

Контекст

Докладът се позовава на проучване, според което 97% от младите хора използват интернет всеки ден, а 78% от децата на възраст между 13 и 17 години проверяват устройствата си поне веднъж на час. Същевременно едно от всеки четири деца и младежи показва признаци на „проблемно“ или „дисфункционално“ използване на смартфони, т.е. поведенчески модели, наподобяващи пристрастяване.

Според проучване на Евробарометър от 2025 г. над 90% от европейците смятат, че действията за защита на децата онлайн са неотложен въпрос. Сред основните причини анкетираните посочват отрицателното въздействие на социалните медии върху психичното здраве (93%), кибертормоза (92%) и необходимостта от ефективни начини за ограничаване на достъпа до неподходящо за възрастта съдържание (92%).

Държавите членки започват да предприемат действия и да реагират с мерки като възрастови ограничения и системи за проверка.

