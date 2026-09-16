Тошко Йорданов: Защо „жълтопаветните журналисти“ продължават да отричат фактологията и професионалната експертиза?

Политикът отправи критика към част от медиите, поставяйки под въпрос начина, по който според него се представят факти и експертни позиции

Тошко Йорданов отправи критичен коментар към част от българските журналисти и медии, като постави въпроса за отношението им към фактите и професионалната експертиза.

„Защо жълтопаветните „журналисти“ продължават да отричат фактологията и професионалната експертиза?“, заяви Йорданов.

С изказването си той изразява критична позиция към начина, по който според него определени медии и журналисти интерпретират и представят информация пред обществото.

В публикувания коментар Йорданов не посочва конкретни журналисти в цитирания откъс, нито представя допълнителни подробности за фактологията и експертните оценки, за които говори.