Иван Демерджиев и депутати от „Прогресивна България“ посетиха традиционния събор край Биволяне

Министърът на вътрешните работи получи специален подарък от домакините на есенния събор – мае в Елмалъ Баба теке

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и народните представители от „Прогресивна България“ Нихал Йозерган и Емине Гюлестан бяха гости на традиционния есенен събор – мае в комплекса Елмалъ Баба теке край село Биволяне.

Сред домакините на събитието беше и общинският председател на „Прогресивна България“ в Кърджали Мустафа Ахмед, който е част от алевитската общност в района.

По информация на партията Демерджиев е бил посрещнат топло от събралото се множество. Като знак на признателност за отношението му към алевитската общност и подкрепата за местните жители домакините му подариха свещена книга, посветена на духовния водач Хаджи Бекташ Вели.

Гости от България, Турция и Гърция

Традиционно съборът се провежда в първата събота на септември и поставя началото на есенните събори – мае в Източните Родопи.

Още от сутринта в Биволяне са пристигнали жители от региона и различни части на България, както и гости от Турция и Гърция. Събитието се провежда край комплекса Елмалъ Баба теке, чиято история според организаторите датира от около шест века.

Посещението на представителите на „Прогресивна България“ в региона продължи и в други населени места. Депутатите посетиха Момчилград, както и традиционни събори в Егрек, Бенковски и Неделино. В програмата се включи и организационният секретар на партията Александър Нейчев.

Отдадоха почит по повод Съединението

По случай Деня на Съединението на България Нихал Йозерган, Емине Гюлестан и Мустафа Ахмед поднесоха венци пред Паметника на Освободителите в Кърджали от името на общинската и областната структура на „Прогресивна България“.