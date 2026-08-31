ЕС поставя ChatGPT, Reddit и Roblox под по-строг надзор

Трите услуги преминават прага от 45 милиона потребители месечно в Европейския съюз и ще трябва да изпълняват допълнителните изисквания на Акта за цифровите услуги

Европейската комисия определи ChatGPT като много голяма онлайн търсачка (VLOSE), а Reddit и Roblox – като много големи онлайн платформи (VLOP) съгласно Акта за цифровите услуги (DSA).

И за трите услуги е декларирано, че достигат средно най-малко 45 милиона потребители месечно в Европейския съюз. Именно този праг е определящ за класифицирането на дадена услуга като VLOP или VLOSE съгласно европейското законодателство.

След новите решения броят на определените от Европейската комисия много големи онлайн платформи и търсачки достига общо 28.

Четири месеца за изпълнение на допълнителните изисквания

След официалното уведомяване за решенията трите услуги разполагат с четири месеца – до края на ноември 2026 г., за да изпълнят допълнителните задължения, предвидени в DSA за най-големите цифрови услуги.

Европейските правила изискват от VLOP и VLOSE да оценяват и ограничават системните рискове, които могат да произтичат от функционирането на услугите и техните алгоритми.

Сред рисковете, на които се обръща специално внимание, са разпространението на незаконно съдържание и въздействието върху основните права, обществената сигурност и благосъстоянието на потребителите. Европейската регулаторна рамка предвижда и специални мерки за рисковете, свързани с изборните процеси и генеративния изкуствен интелект.

Европейската комисия получава надзорни правомощия

Определянето на ChatGPT, Reddit и Roblox като услуги от най-голям мащаб означава и засилен европейски надзор върху начина, по който функционират.

Европейската комисия ще разполага с правомощия да проверява спазването на изискванията на DSA и при необходимост да разследва функционирането на услугите и свързаните с тях системи.

Надзорът ще се осъществява в сътрудничество с компетентните национални органи, изпълняващи функциите на координатори за цифровите услуги.

Актът за цифровите услуги поставя най-строги изисквания именно към платформите и търсачките с над 45 милиона месечни потребители в ЕС заради мащаба на потенциалното им въздействие върху европейските граждани и обществото.