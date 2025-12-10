ЕС определя задължително намаляване с 90% на нетните емисии на парникови газове до 2040 г.

Европейската комисия приветства постигнатото снощи предварително политическо споразумение между Европейския парламент и държавите членки на ЕС за водещата цел и изменението на законодателния акт в областта на климата.

Сделката включва възможността за използване на висококачествени международни кредити, за да се постигне намаление на емисиите на парникови газове с 90% до 2040 г. в сравнение с равнищата от 1990 г., с подходящ принос до 5%.

Договорената цел осигурява сигурност за инвеститорите и предприятията, за да се даде тласък на чистия преход, конкурентоспособността на промишлеността, енергийната сигурност и независимостта на ЕС.

Съзаконодателите въведоха оценка на всеки две години за изпълнението на междинните цели, за да се вземат предвид най-новите научни доказателства, технологичното развитие и конкурентоспособността на ЕС в световен мащаб.

Със споразумението също така се отлага прилагането на схемата на ЕС за търговия с емисии за сградите, автомобилния транспорт, както и за малките промишлени отрасли (СТЕ2) с една година — от 2027 г. до 2028 г. Отлагането не засяга изискванията за мониторинг, докладване и проверка в рамките на СТЕ2, които започнаха по план през 2025 г.

