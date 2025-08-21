ЕС и САЩ публикуват съвместно изявление относно търговията и инвестициите

ЕС и САЩ излязоха със съвместно изявление, с което се създава рамка за справедлива, балансирана и взаимноизгодна трансатлантическа търговия и инвестиции. То потвърждава и се основава на политическото споразумение, постигнато от председателя Фон дер Лайен и президента Тръмп на 27 юли.

В изявлението се определя ангажиментът на двете страни да работят за възстановяване на стабилността и предвидимостта в търговията и инвестициите между ЕС и САЩ в полза на предприятията и гражданите. Това е първата стъпка в процес, който ще увеличи търговията и ще подобри достъпа до пазара в допълнителни сектори.

В изявлението подробно се определя новият тарифен режим на САЩ по отношение на ЕС с ясна максимална, всеобхватна ставка от 15 % за по-голямата част от износа на ЕС, включително в стратегически сектори като тези за автомобилите и автомобилните части, фармацевтичните продукти, полупроводниците и дървения материал. Секторите, за които вече се прилага тарифата за най-облагодетелствана нация в размер на 15 % или повече, няма да подлежат на допълнителни мита.

