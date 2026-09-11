ЕС и Индия са на крачка от най-мащабното си споразумение за свободна търговия

Сделката предвижда премахване или намаляване на митата върху 96% от европейския износ за Индия и може да спестява на бизнеса в ЕС около 4 млрд. евро годишно

Европейската комисия представи на Съвета предложенията си за подписване и сключване на споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Индия. Ако получи необходимото одобрение, то ще бъде най-мащабното търговско споразумение, сключвано досега както от ЕС, така и от Индия.

Икономическите отношения между двете страни вече са значителни. Годишната търговия със стоки и услуги между ЕС и Индия надхвърля 180 млрд. евро, като според представените данни тя осигурява близо 800 000 работни места в Европейския съюз.

Митата върху 96% от европейския износ ще бъдат намалени или премахнати

Една от най-съществените промени, предвидени в споразумението, е премахването или намаляването на митата върху 96% от износа на стоки от ЕС за Индия.

Очакванията са по-ниските мита да спестяват на европейските предприятия около 4 млрд. евро всяка година.

Това би трябвало да улесни достъпа на европейските компании до огромния индийски пазар и да им позволи да се конкурират при по-равнопоставени условия.

За потребителите споразумението се очаква да означава по-голям избор на продукти и по-конкурентни цени.

ЕС задълбочава отношенията си с Индия

Търговското споразумение е част от усилията на Европейския съюз за задълбочаване на икономическите отношения с ключови партньори в Индийско-Тихоокеанския регион.

След представянето на предложенията следва Съветът да даде одобрението си за подписването на споразумението.

Следващата важна стъпка ще бъде одобрението от Европейския парламент, преди документът да може да бъде окончателно сключен и да влезе в сила.

Паралелно с европейската процедура индийските власти провеждат необходимите вътрешни процедури по ратификация.

При успешно приключване на процеса споразумението ще отвори нов етап в икономическите отношения между ЕС и Индия и ще създаде значително по-благоприятни условия за двустранната търговия.