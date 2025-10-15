„Кремъл заявява, че руснаците, изгонени от Латвия, са добре дошли у дома“ пише POLITICO в заглавие.

Русия най-добре да си прибере всички 25 милиона рускоговорящи, които за една нощ се оказаха, че живят в чужбина след разпадането на СССР. Територия имат и ресурси имат. И да ни оставят да се оправяме с този фашистки Европейски съюз, който върна средновековната колективна отговорност, който забрани на гражданите си да слушат неудобни на Брюксел медии, и който като първокласен ученик на Оруел по цял ден вика: „Войната е мир!“, „Свободата е робство!“, „Невежеството е сила!“

Автор: Юрий Борисов

