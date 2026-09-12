ЕП се готви да одобри новия Митнически кодекс на ЕС

Реформата предвижда по-строги правила за електронната търговия, нов митнически орган на ЕС и единна система за управление на митническите данни

Европейският парламент се очаква в сряда да одобри новия Европейски митнически кодекс, който ще промени начина, по който се контролират стоките, влизащи на европейския пазар, и ще въведе по-строги изисквания при електронната търговия.

Реформата предвижда такса за обработка на евтини стоки, закупени онлайн от търговци извън Европейския съюз. Наред с това ще бъде увеличена отговорността на онлайн платформите, които продават стоки на европейски потребители.

Целта е митническите правила да бъдат адаптирани към бързото развитие на електронната търговия и огромния брой малки пратки, които ежедневно пристигат в ЕС.

Нова митническа служба със седалище във Франция

Една от основните промени е създаването на нов митнически орган на Европейския съюз, чието седалище ще бъде в Лил, Франция.

Новата структура ще има ключова роля при координирането на митническата дейност и управлението на информацията между държавите членки.

Предвижда се също изграждането на мащабна общоевропейска информационна система – EU DataHub. Чрез нея ще бъдат централизирани данните, свързани с митническите операции в ЕС, с цел по-ефективен контрол и обмен на информация.

По-малко проверки за „доверените търговци“

Новите правила въвеждат и система за „доверени търговци“. Предварително проверени компании, които отговарят на определените изисквания, ще могат да извършват част от дейностите си по-автономно и при по-малко митнически проверки.

Очаква се това да намали административната тежест за предприятията, които спазват европейските правила, като същевременно позволи на митническите органи да съсредоточат повече ресурси върху рисковите пратки и търговци.

Новите правила бяха договорени между Европейския парламент и министрите на държавите от ЕС през март 2026 г., а Съветът вече е дал окончателното си одобрение.

След приключване на процедурата по второ четене в Европейския парламент текстът ще бъде готов за официално подписване като законодателен акт.