ЕП обсъжда увеличаване на подкрепата за Украйна

Евродепутатите ще призоват за по-голяма помощ за Киев преди очакваната тежка зима

Европейският парламент ще обсъди необходимостта от засилване на подкрепата за Украйна по време на дебат в сряда следобед.

Очаква се евродепутатите да призоват Съвета на ЕС и Европейската комисия да предприемат допълнителни действия за оказване на помощ на Киев на фона на продължаващите военни действия.

Украйна се подготвя за поредна тежка зима, като се очаква продължаване на руските въздушни атаки срещу населени места, критична инфраструктура и граждански обекти.

Сред основните предизвикателства пред страната остава недостигът на противовъздушни системи, способни да противодействат на балистични и крилати ракети.

Обсъжда се използването на замразени руски активи

Очаква се по време на дебата членовете на Европейския парламент да подчертаят необходимостта държавите от ЕС да увеличат подкрепата си за Украйна.

Междувременно няколко страни членки наскоро подновиха дискусиите относно възможността за използване на замразени руски активи за подпомагане на Украйна.

Предишни опити за постигане на общо решение по този въпрос бяха временно преустановени, но темата отново е сред основните в европейския политически дневен ред.