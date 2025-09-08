ЕП иска обществените търгове да се фокусират върху нещо повече от най-ниската цена

ЕП ще обсъди в понеделник и ще гласува във вторник своите приоритети за предстоящата ревизия на рамката на ЕС за обществените поръчки.

В проекта на доклад, изготвен от Комисията по вътрешния пазар и защитата на потребителите, се отправя искане към Комисията да опрости настоящите дълги и сложни правила, да улесни участието в търговете на малките и средните предприятия и да разшири спектъра от критерии, които трябва да се вземат предвид в процесите на възлагане на обществени поръчки.

Вместо най-ниската цена, публичните търгове трябва да търсят най-доброто съотношение цена/качество и да дават по-голяма тежест на неценови съображения, като социални и екологични критерии, се казва в текста. Трябва да бъде възможно също така да се дава предимство на европейските компании, без да се прибягва до откровен протекционизъм, и да се дава предимство на кандидатите, които използват вътрешни работници, а не сложни схеми за подизпълнение, например.

