ЕК представи всеобхватен пакет за транспорта за повишаване на конкурентоспособността на Европа

Европейската комисия представи План за действие за високоскоростния железопътен транспорт и План за инвестиции за устойчив транспорт, с които цели да ускори разгръщането на високоскоростната железопътна мрежа в Европа и да стимулира инвестициите във възобновяеми и нисковъглеродни горива за секторите на въздухоплаването и водния транспорт.

В новия план за действие за високоскоростния железопътен транспорт се определят стъпките, необходими за създаването на по-бърза, по-оперативно съвместима и по-добре свързана европейска мрежа до 2040 г. Целта е да се съкрати времето за пътуване и железопътният транспорт да се превърне в по-привлекателна алтернатива на въздушния транспорт на къси разстояния, като по този начин се увеличи броят на пътниците и се стимулират регионалните икономики и туризмът. Въз основа на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) в плана се предвижда да се свържат основни възли със скорост от 200 km/h и повече, като пътуването от Берлин до Копенхаген ще може да се осъществява за четири часа вместо сегашните седем, а от София до Атина – за шест часа вместо сегашните 13 часа и 40 минути. Новите трансгранични връзки също така ще дадат възможност за по-бързи и по-опростени пътувания, като например Париж—Лисабон през Мадрид, и ще подобрят свързаността между балтийските столици.

Планът за инвестиции за устойчив транспорт определя общ подход за стимулиране на инвестициите във възобновяеми и нисковъглеродни горива с акцент върху въздухоплаването и водния транспорт. Ключовите мерки са насочени към мобилизиране на най-малко 2,9 милиарда евро чрез инструменти на ЕС до 2027 г., включително по линия на InvestEU, “Хоризонт Европа”, Фонда за иновации, Европейската водородна банка.

Facebook

Twitter



Shares