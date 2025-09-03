ЕК представи предложение за споразуменията ЕС-Меркосур и ЕС-Мексико

Европейската комисия представи на Съвета предложенията си за подписване и сключване на Споразумението за партньорство между ЕС и Меркосур и на осъвремененото глобално споразумение между ЕС и Мексико. Тези знакови споразумения са основна част от стратегията на ЕС за диверсифициране на търговските отношения и укрепване на икономическите и политически връзки с партньори и съмишленици по света.

Тези партньорства ще създадат възможности за износ за милиарди евро за европейските дружества от различен мащаб, ще допринесат за икономическия растеж и конкурентоспособността, ще подкрепят стотици хиляди работни места в Европа и ще популяризират интересите и ценностите на ЕС.

Споразуменията ще укрепят веригите за създаване на стойност и ще помогнат на ЕС да разшири своите надеждни източници на суровини от критично значение.

Двете споразумения потвърждават ангажимента на ЕС по отношение на правата на човека, многостранното сътрудничество и международния мир и сигурност. Те ще засилят ангажимента на ЕС по ключови въпроси като устойчивото развитие, транснационалната организирана престъпност и миграцията.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: „Споразуменията ни с Меркосур и Мексико са важни етапи за икономическото бъдеще на ЕС. Продължаваме да диверсифицираме търговията, да насърчаваме нови партньорства и да създаваме нови възможности за бизнес. Предприятията от ЕС и хранително-вкусовият сектор незабавно ще се възползват от предимствата на по-ниските тарифи и по-ниските разходи, което ще допринесе за икономическия растеж и създаването на работни места. ЕС вече е най-големият търговски блок в света и тези споразумения ще затвърдят тази позиция.“

