сряда, ноември 19, 2025
Политика

EK представи пакет за военна мобилност

Редактор

С цел повишаване на отбранителната готовност Европейската комисия и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност представиха пакет за военна мобилност.

Той включва нов регламент относно военната мобилност и съвместно съобщение. Целта е да се улесни бързото и безпроблемно придвижване на войски, оборудване и военни активи в Европа.

Предложеният пакет предвижда създаването на общоевропейско пространство на военна мобилност до 2027 г. Така преместването на войски и военно оборудване ще стане по-безопасно и по-координирано. Предложените мерки включват: 

  • Премахване на регулаторните пречки: въвеждат се първите по рода си хармонизирани правила за военна мобилност. 
  • Рамка за извънредни ситуации: нова европейска система за реагиране при военна мобилност за ускорени процедури и приоритетен достъп до инфраструктура в подкрепа на въоръжените сили, действащи в контекста на ЕС или НАТО.
  • Устойчива транспортна инфраструктура: модернизиране на ключови коридори за военна мобилност в съответствие със стандартите за двойна употреба и защита на стратегическата инфраструктура.
  • Обединяване и споделяне на капацитет: повишаване на готовността, солидарността и способностите за военна мобилност на държавите членки чрез въвеждане на солидарен резерв и цифрова информационна система.
  • Управление и координация създаване на нова група „Транспорт за военна мобилност“ и комитет за трансевропейската транспортна мрежа TEN-T, подпомагани от национални координатори. 

Комисията също така ще стимулира революционните иновации във военната област чрез пътна карта за трансформация на отбранителната промишленост. Тя ще насърчи инвестициите в дружества в областта на отбраната и разработването на нови технологии.

