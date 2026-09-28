Сърдечносъдовите заболявания отнемат живота на 1,7 милиона души годишно в ЕС, а 80% от тях могат да бъдат предотвратени чрез ограничаване на основните рискови фактори

По повод Световния ден на сърцето – 29 септември, и началото на първата по рода си Европейска седмица на скрининга, която се провежда от 28 септември до 4 октомври, Европейската комисия прие предложение за препоръка на Съвета относно профилактичните прегледи за сърдечносъдово здраве.

Основната цел е да се подобри ранното откриване на рисковете и заболяванията и да се намали преждевременната смъртност от сърдечносъдови заболявания сред европейските граждани.

1,7 милиона души умират годишно от сърдечносъдови заболявания в ЕС

Сърдечносъдовите заболявания остават водещата причина за смърт в Европейския съюз, като всяка година отнемат живота на около 1,7 милиона души.

Освен огромното отражение върху здравето на населението, заболяванията представляват сериозна тежест и за здравните системи и икономиката.

Според представените данни икономическата им цена за ЕС надхвърля 282 милиарда евро годишно.

В същото време значителна част от тези заболявания могат да бъдат предотвратени. Посочва се, че 80% от сърдечносъдовите заболявания са предотвратими чрез ограничаване на основни рискови фактори.

Сред тях са високото кръвно налягане, високият холестерол, повишената кръвна захар и затлъстяването.

Профилактични прегледи, достъпни за всички

Предложението на Европейската комисия е профилактичните прегледи за сърдечносъдово здраве да бъдат достъпни за всички граждани, като специално внимание бъде отделено на хората във високорискови и уязвими групи.

Препоръката трябва да подпомогне държавите членки при разработването и прилагането на подобни профилактични програми на национално равнище.

По този начин акцентът се поставя върху ранното установяване на рисковите фактори, преди те да доведат до сериозни здравословни последствия.

ЕС цели 25% по-ниска преждевременна смъртност до 2035 г.

Предложението е част от по-широките европейски усилия за ограничаване на сърдечносъдовите заболявания.

През декември 2025 г. беше представен планът „Здрави сърца“, който поставя цел до 2035 г. преждевременната смъртност от сърдечносъдови заболявания да бъде намалена с 25%.

Сред основните инструменти за постигането на тази цел е именно противодействието на широко разпространени рискови фактори като високо кръвно налягане, висок холестерол, висока кръвна захар и затлъстяване.

Новото предложение за профилактични прегледи е следваща стъпка към изпълнението на тази цел и поставя ранната профилактика и скрининга сред основните инструменти за подобряване на сърдечносъдовото здраве в Европейския съюз.