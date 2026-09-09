ЕК предлага обща рамка за жилищата на достъпни цени

Новият законодателен акт цели да помогне на държавите и градовете в райони със силен натиск върху жилищния пазар

Европейската комисия представи предложение за законодателен акт за жилищата на достъпни цени, насочен към подобряване на достъпността и увеличаване на предлагането на жилища в районите, където натискът върху пазара е най-силен.

Предложението отчита различията между отделните градове и региони и предвижда по-голяма правна яснота за публичните власти, когато предприемат мерки за справяне с недостига на достъпни жилища.

Предложението за законодателен акт за жилищата на достъпни цени

Фокус върху градовете и туристическите райони

От Европейската комисия обръщат внимание на ситуацията в някои големи градове и популярни туристически дестинации. Там използването на все повече жилища за цели, различни от постоянно обитаване, може допълнително да ограничи предлагането и да допринесе за повишаване на цените.

Предложеният акт отчита местния характер на тези проблеми и цели да даде необходимата правна сигурност на публичните органи, когато решат да предприемат действия, съобразени с конкретните условия и с европейското законодателство.

Документът създава първата обща европейска рамка за оценка на мерки, свързани с жилищния пазар, които засягат единния пазар.

В същото време конкретните решения в областта на жилищната политика остават отговорност на националните, регионалните и местните власти. Според предложението европейската рамка трябва да осигури правна яснота, без да отнема правомощията на държавите и местните власти, като се спазва принципът на субсидиарност.

По-бързи процедури за строителство и обновяване

Заедно със законодателния акт Европейската комисия представи и Препоръка относно достъпността и предлагането на жилища в райони със силен натиск върху пазара.

Препоръката на Европейската комисия

Сред насоките са ускоряване на процедурите за планиране и издаване на разрешения за ново строителство, обновяване и преустройство на съществуващи сгради, както и създаване на условия за повече инвестиции.

Целта е предлагането на жилища да може да се увеличава по-бързо именно в градовете и районите, където недостигът и високите цени създават най-сериозни проблеми за гражданите.