ЕК предлага нови правила за по-лесна работа и социална сигурност в ЕС

Пакетът за справедлива трудова мобилност предвижда цифрови социалноосигурителни документи и по-бързо признаване на професионалните квалификации

Европейската комисия прие Пакет за справедлива трудова мобилност, включващ пет законодателни предложения, насочени към по-добра защита на социалните права на гражданите, които живеят и работят в различни държави от Европейския съюз.

Предложените промени трябва да улеснят работниците при удостоверяването и упражняването на техните социалноосигурителни и здравноосигурителни права. Предвижда се също по-бързо и лесно признаване на професионалните квалификации при регулираните професии в държавите членки.

Целта е едновременно да се подобри защитата на хората, работещи в друга страна от ЕС, и да се намали административната тежест за предприятията, които търсят квалифицирани служители от други държави.

Европейски паспорт за социална сигурност

Сред основните предложения е въвеждането на Европейски паспорт за социална сигурност. Чрез него гражданите ще могат изцяло онлайн да заявяват и получават необходимите документи, включително Европейската здравноосигурителна карта.

Документите ще могат да бъдат съхранявани и представяни чрез Европейския портфейл за цифрова самоличност. Това трябва да позволи на националните администрации да проверяват информацията по-бързо и сигурно.

Очаква се цифровизацията да намали значително разходите и административната тежест. Според изчисленията на Комисията за период от 12 години могат да бъдат спестени до 64 млн. евро за предприятията, 69 млн. евро за доставчиците на здравни услуги и 72 млн. евро за инспекциите по труда.

По-бързо признаване на професионалните квалификации

Европейската комисия предлага и актуализиране на правилата за трансграничното признаване на професионални квалификации.

Промените ще засегнат регулирани професии като лекари, медицински сестри, инженери и учители, като целта е квалифицираните специалисти да могат по-лесно да упражняват професията си в друга държава от ЕС.

Националните администрации също ще получат възможност за по-ефективно сътрудничество при контрола и прилагането на трудовите и социалните права.

След пълното въвеждане на мерките Европейската комисия очаква пакетът да донесе около 6 млрд. евро ползи до 2040 г., включително благодарение на по-бързото признаване на квалификациите и проверката в реално време на социалноосигурителни документи.