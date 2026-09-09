ЕК предлага Европейски акт за иновациите: По-лесно финансиране и общ пазар за интелектуална собственост

Новите правила целят да помогнат на иновативните европейски компании да се разрастват отвъд националните граници и да бъдат по-конкурентоспособни в световен мащаб

Европейската комисия представи предложение за Европейски акт за иновациите, който трябва да улесни развитието на иновативните компании в рамките на ЕС и достъпа им до финансиране. Сред основните мерки са обща европейска рамка за оценяване на интелектуалната собственост, цифров пазар за нейното търгуване и нов подход към обществените поръчки за научноизследователска и развойна дейност.

Предложението за Европейски акт за иновациите

Общ европейски пазар за интелектуална собственост

Една от целите на предложението е иновативните компании да получат по-лесен достъп до необходимото финансиране.

Предвижда се създаването на обща европейска рамка за оценяване на интелектуалната собственост, както и на цифров пазар, който да свързва купувачи и продавачи на такива активи.

Според представените от Европейската комисия оценки тези промени могат да доведат до 35 млн. евро икономии от административни разходи.

Нова процедура за обществени поръчки за научни изследвания

Европейският акт за иновациите предвижда и обща процедура за възлагане на обществени поръчки за научноизследователска и развойна дейност.

Целта е да се осигури по-голяма правна сигурност и да се съкрати пътят на новите технологии до пазара, включително в ключови области като здравеопазването и образованието.

Очакванията са мерките да осигурят около 1 млрд. евро годишни икономии за публичните възложители, както и 25,92 млрд. евро допълнителни годишни печалби за компаниите.

Захариева: До 2028 г. ще изградим истински единен пазар

Европейският комисар по въпросите на стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева определи предложението като конкретна стъпка за преодоляване на разпокъсаността на европейския пазар.

„До 2028 г. ще изградим истински единен пазар, в който идеите могат да се развиват по-бързо, финансирането достига по-лесно до иновативните компании, а стратегическата автономност на Европа укрепва“, заяви Захариева.

Според нея общата рамка за интелектуалната собственост, цифровият пазар и улеснените обществени поръчки за авангардни научни изследвания са само началото на по-широките усилия за подобряване на средата за европейските иноватори.