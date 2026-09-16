ЕК и България ще организират среща на върха за регионалната свързаност

Урсула фон дер Лайен обяви нов проект за Средния коридор, който цели да свърже по-пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви нова инициатива за международна свързаност по време на речта си за състоянието на Съюза в Европейския парламент в Страсбург. Речта беше произнесена на 16 септември и е втората за настоящия мандат на Комисията.

Един от акцентите е развитието на т.нар. Среден коридор, който трябва да подобри транспортните и търговските връзки между Европа, Южен Кавказ и Централна Азия.

По думите на фон дер Лайен чрез стратегията Global Gateway Европейският съюз ще се стреми да мобилизира до 12 млрд. евро публични и частни инвестиции. Поставената цел е до 2030 г. да бъдат диверсифицирани транспортните маршрути, да се увеличат търговските потоци и да се съкрати времето за превоз на товари.

Като част от инициативата Европейската комисия ще организира среща на високо равнище за регионалната свързаност съвместно с министър-председателя на България, обяви председателят на ЕК.

Пълният текст на речта на Урсула фон дер Лайен на български език

Средният коридор придобива все по-голямо значение

Инициативата надгражда усилията на ЕС за развитие на транспортните връзки през Черноморския регион и Южен Кавказ. През юни Европейската комисия стартира Платформа за свързаност, като бяха сключени и споразумения с международни финансови институции, които се очаква да мобилизират до 2 млрд. евро за стратегически инвестиции в региона.

Транс-Каспийският транспортен коридор включва железопътни и пристанищни връзки между Европа, Турция, Черноморския регион, Южен Кавказ и Централна Азия. Според данни на Европейската комисия търговията по маршрута се е увеличила четирикратно от 2022 г. насам, а при необходимите инвестиции има потенциал да нарасне три пъти до 2030 г.

Обявената среща на върха поставя България сред участниците в следващия етап от европейските инициативи за транспортна и икономическа свързаност между Европа и Азия.

Информационен лист с ключовите инициативи от речта