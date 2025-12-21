Драгомир Стойнев: Показахме, че държавата може да работи в полза на хората на труда

Правителството имаше за цел да върне стабилността, сега рискуваме да се върне хаосът

„Плюсовете от управлението са видими и няма причина да се срамуваме от министрите, които БСП излъчи. Посоката беше правилна – излизане от хаоса и връщане на стабилността. За съжаление, за тази една година не успяхме да постигнем всички цели и днес има риск хаосът да се върне.“ Това заяви председателят на парламентарната група на „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ Драгомир Стойнев в предаването „Денят започва с Георги Любенов“.

Той подчерта, че БСП-ОЛ е провеждала последователна политика в защита на националния интерес. „Стопирахме безконтролното предоставяне на средства за Украйна. Показахме, че в сложната геополитическа обстановка България може да поддържа приятелство с Китай и че няма логика да се продават реакторите на АЕЦ „Белене“ в момент, когато ядрената енергетика отново е стратегическа за Европа“, посочи Стойнев.

По думите му левицата е доказала, че държавата може да работи в интерес на хората на труда. „Показахме, че политиката не трябва да е само в услуга на едрия капитал. Преди да има директори и предприемачи, има работници и някой трябва да защитава техния интерес“, заяви той. Стойнев подчерта, че без промени в данъчната и осигурителната система бъдещите бюджети няма да могат да гарантират социална справедливост.

Според социалиста правителството не е имало достатъчно време да се сработи като един отбор. „Ежедневните нареждания от кулоарите на парламента, самозабравянето и прибързаното приемане на закони също отблъснаха хората“, призна той.

Стойнев изрази сериозни притеснения относно удължителния бюджет. „Харченето на една дванадесета от предходния бюджет означава риск за социалните плащания, липса на увеличения на доходите и блокиране на важни политики – от майчинството през втората година до проектите по Плана за възстановяване и устойчивост. Това е особено опасно в момент, когато България влиза в еврозоната“, подчерта председателят на левицата в парламента.

По отношение на вътрешнопартийните процеси той уточни, че оставката на Атанас Зафиров не е приета, тъй като партията не може да остане без ръководство в предизборен период. „Оставката на Изпълнителното бюро беше акт на политическа отговорност – не заради резултатите на министрите, а защото не чухме достатъчно ясно гласа на нашите членове и симпатизанти“, уточни Стойнев.

щВ заключение Драгомир Стойнев подчерта, че БСП-ОЛ остава отворена за диалог: „Партиите трябва да разговарят помежду си без червени линии, когато става дума за бъдещето на България. Държавният и общественият интерес трябва да бъдат поставени над партийния.“

Facebook

Twitter



Shares