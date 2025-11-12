Драгомир Стойнев: Партиите, които застанаха срещу забраната за износ на дизел и джет-гориво, предпочитат сръбски и македонски интереси пред българските

Най-големите световни петролни компании са държавни, изтъкна председателят на ПГ на БСП-ОЛ

„Не всички парламентарни групи подкрепиха инициативата да се забрани износа на дизел и джет гориво, която гарантира сигурността на българските граждани. Партии като „Възраждане“ предпочетоха да защитят интересите на сръбските и македонските националисти.“ Това заяви председателят на парламентарната група на БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА Драгомир Стойнев по време на изслушване на енергийния министър в Народното събрание.

От парламентарната трибуна той коментира евентуалната бъдеща собственост на бургаската рафинерия, като изтъкна, че най-големите световни петролни компании са държавни. „За ПП-ДБ изведнъж държавата се оказа много лош стопанин – по никакъв начин петролната компания не трябвало да попада в ръцете на държавата ни. Притеснени са какво щели да кажат облигационерите. Но, когато искаха да разбият Българския енергиен холдинг, да извадят двете най-печеливши дружества от структурата му – „Булгартрансгаз“ и ЕСО – питаха ли тогава облигационерите?“, коментира Стойнев позициите на дясната опозиция.

Социалистът изтъкна, че сред най-големите и печеливши петролни компании в световен мащаб основните са държавни. Той даде пример със саудитската „Сауди Арамко“, малайзиската „Петронас“, бразилската „Петробрас“, унгарската „Мол“ и норвежката държавна петролна и газова компания, която е трета по големина в света. „Приказките, че държавата не трябва да се намесва си ги използвайте единствено за електорални цели, защото в момента най-големите печеливши компании в тази сфера са изцяло държавни“, обърна се Стойнев към депутатите на ПП-ДБ.

В отговор на въпрос от страна на левицата какво е наложило законодателните промени за правомощията на особения управител, министър Станков обясни, че настоящото законодателство не позволява изпълнението на две основни задачи за получаване на дерогация – гарантиране от страна на държавата, че средства от дъщерните предприятия няма да бъдат насочвани към санкционираните компании и че няма да бъдат изпълнявани разпореждания от майката компания.

