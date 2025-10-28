Драгомир Стойнев: Новият бюджет ще постигне резултати, от които гражданите ще бъдат доволни

В продължение на месеци имаше спорове в Съвета за съвместно управление относно позицията на председателя на Народното събрание, затова приехме предложението на ИТН за ротация.

Така коалиционните партньори ще излъчат свои политически представител и на четвъртата година г-жа Киселова ще завърши управленския мандат”. Това заяви председателят на ПГ на БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА и заместник-председател на БСП Драгомир Стойнев в “Лице в лице” по bTV.

“Затова се водеха дебати по време на вчерашния Национален съвет на БСП и взехме това решение почти единодушно, за да изясним този проблем, който в продължение на 10 месеца се поставя като основна тема на масата за преговори”, изтъкна Стойнев.

Относно бъдещия бюджет социалистът поясни, че с общите усилия на коалиционните партньори ще се постигнат добри резултати, от които гражданите ще бъдат доволни. По неговите думи няма да бъде заложено намаление в доходите в новата бюджетна рамка, защото се обсъжда тяхното увеличение до нива над инфлацията.

“Освен бюджета друг приоритет за левицата е цялостна трансформация в данъчната система, защото плоският данък не води до справедливо облагане, а до увеличение на неравенствата между бедни и богати”, посочи той.

Що се отнася до продължаващите военни действия между Русия и Украйна Стойнев смята, че те няма да се принесат на Балканите, защото страната ни е членка на НАТО. “Война няма да има на нашия полуостров, но последиците от нея ще се усетят. В това число негативно отражение могат да имат санкциите срещу “Лукойл”, изтъкна народният представител.

Според него правителството има план да гарантира спокойствието на българските граждани, защото са обсъдени двата възможни варианта – спиране работата на предприятието и смяна на управителния съвет на дружеството.

“Най-доброто решение ще е държавата по най-бързия начин да поеме управлението на дружеството, за да докаже пред съюзниците си, че приходите не отиват зад граница, а остават в България”, смята Стойнев.

“От друга страна, ако това не се постигне навреме и предприятието спре работа под натиска на санкциите, правителството ще диверсифицира доставчиците на енергийни суровини, за да избегне възможната криза”, уточни социалистът

