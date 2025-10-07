Драгомир Стойнев: Недопустимо е поради липсата на диалог между институциите да се забавят назначенията на шефовете на службите

България не може да спре транзитирането на руски газ чрез Турски поток, поради две причини: липсата на алтернативен източник, който да замести доставките на природен газ и заемът, който страната трябва да върне за изграждането на газопреносната инфрструктурата”.

Това заяви председателят на ПГ на БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА Драгомир Стойнев в „Лице в лице“ по bTV.

“Към момента газопреносната мрежа е собственост на Булгартрансгаз, но ако спрем изпълнението на задълженията по заема, собствеността се прехвърля на саудитската компания строител – Аркад. По този начин България губи печалбата, която акумулира от преноса и прекратява доставките за Унгария и Сърбия, които снабдяваме”, допълни Стойнев.

Според него за бедствието в курортния град Елените, “министър Генов не е виновен, че хората преди него са позволили строежа на къщи и курортни съоръжения в сухото дере на река”. По неговите думи министърът на околната среда и водите спасил 360 млн.лева от Националния план за възстановяване и устойчивост, които са отделени за подобряване на ВиК структурата в страната.

“Участието на левицата в това управление е, за да гарантира, че правителството работи по решаване на реалните проблеми на хората. Междувременно опозицията се опитва да създава конфликт след конфликт, с цел насаждане на усещането за постоянна криза у хората”, изтъкна социалистът.

По казуса с отнетите правомощия на президента да назначава шефове на службите, народният представител коментира, че не могат политическите интереси да доминират над националните. “Недопустимо е поради липсата на диалог между институциите, особено на теми като национална сигурност, да се забавят назначенията на такива водещи фигури”, отбеляза Драгомир Стойнев.

