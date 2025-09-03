Драгомир Стойнев: Да върнем парламента към правилата на нормалността

Встъпителна декларация на ПГ БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА на старта на есенната сесия на Народното събрание

Откриваме новата парламентарна сесия в обстановка на сериозни предизвикателства – политически, социални и икономически. Това, което постигнахме след години на безвремие, е че в България има работещо правителство и устойчиво парламентарно мнозинство. Заедно успяваме да насочим законодателния процес към реалностите и нуждите на хората – към икономиката, към сигурността, и много важно – към социалната справедливост.

Но овладяването на политическата криза е само етап от усилията ни. Според нас, социалистите, е време за следващия етап. И ние го виждаме като етап на връщане към правилата. Към правилата на парламентарната демокрация, към законите, към ясните принципи на управление, към правилата за провеждане на ефективни и качествени реформи, към правилата на нормалността. Само така ще възстановим доверието в парламентаризма и ще върнем доверието между обществото и политиката.

А тази пропаст – между гражданите и техните институции – е една от опасните тенденции, които трябва да затворим, именно чрез създаване и следване на правила. Чрез повече прозрачност, отчетност и политики, които хората реално усещат в ежедневието си. Само така ще докажем, че парламентът е домът на гражданите, а не поле за партийни боричкания.

Да не забравяме, че предизвикателствата са и около нас. Живеем във време на глобални трансформации – икономически и социални, климатични кризи, конфликти и напрежение в международните отношения. Тече нов диалог и преосмисляне на политиките в глобалните центрове на властта. България трябва да намери своето адекватно място в този процес – като държава, която защитава националния си интерес, но и активно да допринесе за по-сигурна, по-справедлива и по-солидарна Европа. Подчертавам последното. Това изисква мъдрост, далновидност, активна дипломация, но и чувствителност на парламента към динамиката на международните отношения.

Икономическата ситуация у нас също изисква отговорни решения – инфлацията натоварва семействата, бизнесът търси предвидимост, земеделските производители и малките предприятия имат нужда от сигурна подкрепа. Безводието се превръща в проблем за българските граждани.Именно тук е ролята на управляващото мнозинство: да е фокусирано върху политики и нормотворчество, да не допуска партийната целесъобразност да диктува дневния ред. Водещи трябва да бъдат общественият интерес, стопанската стабилност и грижата за потребителите.

Именно парламентът трябва да е институцията, която най-активно да се занимава с правилата. С правилата, които регулират, които, когато е необходимо, ограничават, но също така насърчават и дават посока. Това е голямата роля на законодателната власт – да бъде коректив, да бъде балансьор и да бъде гарант за стабилността на обществото.

БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА ясно заявява своите задачи за новия парламентарен сезон:

– Да гарантираме защита на потребителите от спекулативни цени и монополни практики;

– Да подкрепим българската икономика, производството и работещите хора чрез политики за растеж и инвестиции;

– Да укрепим социалната държава – достойни доходи, достъпно здравеопазване и образование, сигурност за възрастните хора;

– Да отстояваме парламентаризма чрез стриктно спазване на правилата и провеждане на дебати с уважение, а не с конфронтация.

БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА, като част от съвместното управление, ще продължи да бъде двигател на социалната справедливост и защитата на гражданите.

Призовавам и всички останали парламентарни групи: нека тази сесия бъде белязана от работа, а не от блокажи. Нека докажем, че парламентаризмът е силен тогава, когато успява да върне доверието на гражданите и да скъси дистанцията между институциите и обществото. И нека всички да се водим от едно основно правило – че в политиката не партийната целесъобразност трябва да е водеща, а общественият интерес.

Уважаеми колеги,

През изминалите месеци станахме свидетели на безплодни вотове на недоверие – механични и лишени от реална алтернатива. Те не донесоха решения, а само блокираха работата на Народното събрание, урониха престижа на институцията. Днес мнозинството и отговорното управление показват, че има друг път – пътят на диалога, на сътрудничеството и на конкретните решения.

Нека бъдем откровени. Освен в обществения интерес, всяка една от тук присъстващите политически сили не спира да се кълне в демократичността си. Но демократичността, колеги, не се заявява. Тя се доказва със зачитане на правилата. Правилата на ефективната работа, на диалога, правилата на отговорното политическо поведение, правилата на чистия, обективен и смислен политически език.

Пожелавам тази сесия, освен всичко друго, което трябва да свършим, да върнем парламента към тези правила.

Facebook

Twitter



Shares