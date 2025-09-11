Драгомир Стойнев: БСП е гарант за стабилност и социална сигурност в управлението

Вотът на недоверие няма да успее, защото няма реална алтернатива

„БСП е предвидима и отговорна партия, която винаги е поставяла националния интерес над партийния. Днес сме част от управлението, за да осигурим стабилност и социална сигурност за българските граждани.“ Това заяви председателят на парламентарната група на „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ Драгомир Стойнев пред БНТ.

Той подчерта, че вотът на недоверие, подготвян от опозицията, няма как да успее, защото реална алтернатива на сегашното управление няма. „Другата опция е съюз между десните и популистите – формула, която само ще задълбочи кризата. България няма нужда от избори до безкрай, а от работещо управление,“ изтъкна социалистът.

По думите му, сегашното правителство е постигнало важни успехи – икономически растеж от над 3%, членство в Еврозоната и осигуряване на плащания по Плана за възстановяване и устойчивост. „България остава държавата с един от най-ниските дългове в ЕС и с управляем дефицит, така че не може да се говори за дългова криза,“ допълни Стойнев.

Той акцентира, че участието на БСП в управлението гарантира социалната сигурност: увеличение на заплатите на служителите в МВР и пожарникарите, национална стратегия за достъпно здравеопазване в малките населени места, както и реална подкрепа за хората в уязвимо положение.

По повод думите на президента, Драгомир Стойнев заяви: „Ролята на държавния глава е да бъде обединител, а не да разделя обществото. Ако има намерение да прави политически проект – нека го обяви ясно, но президентската институция не бива да бъде използвана за партийни цели. Ние уважаваме г-н Радев – той бе добър президент, избран на два пъти с гласовете на БСП, но оттук нататък търсим новото лице, което ще влезе в президентството.“

В коментар на скандала с побоя над полицейския шеф в Русе, Стойнев беше категоричен: „Обществото трябва да получи цялата истина. Но има принцип, който трябва да отстояваме винаги – полицай не се докосва, защото той представлява държавата. Всеки, който посегне на служител на реда, трябва незабавно да бъде задържан.“ Той бе категоричен, че не може да се говори за оставка на министъра на вътрешните работи.

Facebook

Twitter



Shares