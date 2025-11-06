Драгомир Стойнев: България е страната с най-много работещи бедни – време е да променим това

След бюджета започваме разговор за връщане на прогресивния данък и необлагаемия минимум за най-бедните

„България продължава да е държава с най-ниската данъчно-осигурителна тежест. Нужна е реформа, но не за да пълним фиска, а за да върнем справедливостта и да започнем да стопяваме неравенствата и всички произтичащи от тях рискове. Този, който получава повече, трябва да плаща повече – така е в целия развит свят.“ Това заяви председателят на парламентарната група на БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА Драгомир Стойнев.

От кулоарите на Народното събрание той призова работодателите да се върнат на масата за преговори за Бюджет 2026: „Притеснени сме от липсата на диалог между синдикатите и работодателите. Това все пак е най-важният закон в държавата.“

Стойнев подчерта, че осигуровките не са данък, а права и че е необходимо да се увеличат осигурителните вноски с 2%, за да се гарантира сигурността на НОИ и на бъдещите пенсии. „В НОИ има огромен дефицит, който в момента се покрива от данъци. Това не е нормално. Повишението не ощетява бизнеса, а увеличава правата на работниците“, каза той.

Според него максималният осигурителен доход трябва да се вдигне, за да се прекрати практиката хората с по-високи доходи да плащат диспропорционално по-ниски осигуровки.

„В България има 260 хиляди работещи на минимална работна заплата. Вие вярвате ли, че всички те реално получават такива доходи, а не допълнителни пари в пликче? Само че така работодателите крадат от техните права“, подчерта председателят на групата на левицата в парламента и обясни, че данък „дивидент“ се увеличава с 5%, защото трудът и капиталът трябва да се облагат еднакво. „В момента над 20 хиляди управители на дружества получават нулеви заплати, защото трудовото възнаграждение се облага и предпочитат да си разпределят дивиденти, защото така плащат само 5%. От това преразпределяне са и парите в пликчета за работниците. Това не е справедливо“, обърна внимание Стойнев.

Социалистът посочи, че след приемането на бюджета, БСП-ОЛ започва разговор в обществото и със своите партньори в управлението за връщането на прогресивния данък, както и въвеждането на необлагаем минимум за най-бедните. „Когато въведохме плоския данък, идеята беше работодателите да дават по-високи заплати, да инвестират в работниците и да им осигуряват по-добри условия на труд, така че да има по-висока производителност. Те обаче си накупиха последни модели автомобили, къщи и още по-скъпи транспортни средства, а България остана с най-много работещи бедни. Това трябва да се промени“, коментира той.

„Ние не сме в управлението, за да браним едрия капитал, а да върнем справедливостта и солидарността в обществото“, категоричен бе Драгомир Стойнев.

