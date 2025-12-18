Дора Янкова: Ще съберем отново сили да се борим за идеите на лявото в България



По време на протестите хората казаха: ние искаме справедлива, искаме нормална държава.

Искаме да се намери баланс на тежките неравенства, които има в момента. Искаме перспектива за България“. Това заяви в ефира на bTV Дора Янкова член на ИБ на НС на БСП в оставка, зам.-министър на регионалното развитие. Тя подчерта, че тези искания са били чути и правителството е подало своята оставка и е поело своята отговорност. Дора Янкова заяви, че в левицата трябва да се търси разговор и тя да бъде смела като обединение на ляво мислещи хора, за да се постарае да постигне това. „Изпълнителното бюро на БСП е първото политическо ръководство, което също пое своята отговорност“, категорична бе тя. Председателката на Обединение на жените социалистки подчерта, че преди това то е гласувало единодушно „против“ подаване на оставка от страна на председателя. „Дадохме възможност, когато БСП не търси сензации и се обединява около каузата, заради която сме създадени – справедливост, солидарност, да бъдем на страната на хората, партията да събере силите си, за да може да постигне всичко това“, каза още тя.

Facebook

Twitter



Shares