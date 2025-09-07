Дора Янкова: Поканата да посетим Китай е уважение към България и към социалистическата идея у нас

БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА изгражда мостове, а не разделя

„Поканата да посетим Китай я получи партията. Естествено тя е от партийният ръководител на Китайската комунистическа партия и президент на КНР Си Дзинпин. Ние сме втората държава, признала Китай. Междудържавните отношения между нас са дългосрочни. Тази покана към БСП аз я разчитам като уважение към България и към социалистическата идея в България. Тя беше навременна. Взехме решение че ще отидем. Моето присъствие там бе в качеството ми на председател на Обединението на жените социалистки в БСП.”

Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и председател на Обединението на жените социалистки в БСП Дора Янкова в ефира на БТВ. Тя обясни, че всички български социалисти, посетили военния парад в Китай са в качеството на партийна делегация.

„Ние сме участници в тази голяма геополитическа трансформация. САЩ продължават да са лидери, Китай се нарежда на второ място. Индия и ЕС, където ние членуваме осъзнато, и съответно Русия. Като социалистическа партия подадохме документи да влезем там. Сега плащаме висока цена пред нашите избиратели за това, че сме за пълноценна интеграция с присъединяването ни към еврозоната“, посочи Янкова.

„Нашата покана беше от председателя на Китайската комунистическа партия. Нашият председател не е бил там, за да търси контакти с каквито и да е други личности. Ние се присъединихме също и към антифашистките чувства на събитието, които са в генезиса и на нашата идеология. На тържествения прием на нашата маса например беше представителят на Япония“, информира Дора Янкова и каза още, че БСП се присъединява към всяка коалиция, която е за мир.

„Както работим с Европейския съюз, така ще работим с Америка, искаме да работим и с Китай. С тези сили, които показват съзидание. Виждате за 40 години какво се случи в Китай. От една аграрна страна той стана технологичен гигант“, констатира Янкова и каза още, че и ЕС, и България имат стратегическо партньорство с Китай. А държави като Германия имат най-всеобхватното сътрудничество с КНР.

„Там вече има не един, а три университета с преподаване на български език. А голяма китайска корпорация с разклонения в целия свят преговаря с нашия курортен комплекс Албена за изграждане на атракционни паркове. Пример, че нашата партия изгражда мостове, а не разделя“, посочи Дора Янкова.

Според нея България има нужда от консолидация на своето развитие и от търсене на партньори без да се притеснява, защото иначе ще остане една периферия без мисъл.

„Бяхме в Пекин с много послания – уважение към китайския народ, респект към тяхното развитие, с една последователност в нашите партийни на БСП и Китайската комунистическа партия отношения. С уважение приехме и позицията, че само обединени и само с мира ние можем да вървим напред.

Facebook

Twitter



Shares