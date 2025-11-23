неделя, ноември 23, 2025
Днес се проведе среща между делегациите на “Възраждане” и на Китайската народна република

Двете делегации се срещнаха рано сутринта в сградата на Народното събрание

Делегацията на “Възраждане” беше водена от г-н  Костадин Костадинов – председател на “Възраждане”, а делегацията на Китайската народна република от  Н. Пр. г-н Сяо Дзие – заместник-председател на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители (ОСНП).

В началото на разговора и двете страни отправиха приветствия една към друга, отчитайки важността на днешната среща на високо ниво за поддържане на българо-китайските взаимоотношения.

Като историк, г-н Костадин  Костадинов в своето приветствено слово  припомни зa далечната историческа свързаност между китайския и българския народ. И отговорността, която имат днес към бъдещето, Китай, който освен държава е и цивилизация, и най-старата държава в  Европа, България. Той изрази желание зa задълбочаване на двустранните връзки между “Възраждане” и Китайската комунистическа партия в полза на китайския и българския народ.

От своя страна Н. Пр. г-н Сяо Дзие също отправи приветствие. Той  потвърди, че България и Китай са свързани от дълбоко приятелство и сътрудничество като част от инициативата “Един пояс – един път”, която предоставя възможности за сътрудничество във всяка сфера. Н.пр г-н Сяо Дзие потвърди готовността на Китай да работи с България и света.

В разговора бяха обсъдени различни сектори  с възможност за сътрудничество.

Делегацията на “Възраждане” беше съставена от г-н Костадин Костадинов – председател на “Възраждане”, г-н Цончо Ганев – зам.-председател на “Възраждане”  и на Народното събрание, г-н Петър Петров – зам.-председател на “Възраждане” и  на ПГ на “Възраждане”, и  народните представители: г-н Ангел Янчев, г-н Ангел Славчев, г-н Ангел Георгиев, г-н Димо Дренчев, г-жа Маргарита Махаева, г-н Ивайло Чорбов, г-жа Виолета Кърпачева, г-н Георги Хрисимиров, г-н Йордан Тодоров, г-н Славчо Крумов.

Делегацията на Китайската народна република беше съставена от

– заместник-председател на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители (ОСНП),  Н.Пр. г-жа Дай Цинли – извънреден и пълномощен посланик на Китайската народна република в София, г-н Лу Кан – заместник-министър на Международния отдел на Централния комитет на Китайската комунистическа партия, г-н Луи Дзие – заместник-председател на Мрежата на НПО за международния обмен на Китай, бивш заместник-председател на Постоянния комитет на Народния конгрес на провинция Съчуан, председател на Мрежата на НПО за международния обмен на провинция Съчуан, г-н Уан Къ – генерален секретар на Мрежата на НПО за международния обмен на Китай, г-жа Тиен Гън, научен сътрудник на Мрежата НПО за международния обмен на Китай.

