Днес Пловдив става сцена на открит разговор между гражданите и властта

От 18:30 ч. днес в Дома на културата „Борис Христов“ в Пловдив ще се проведе събитието „Гражданите питат властта директно“, част от националното представяне на платформата Питай.бг – инструмент, който дава възможност на гражданите да задават въпроси, да правят предложения и да подават сигнали директно към своите кметове, общински съветници и държавни институции.

Инициативата е организирана от Демократи за силна България (ДСБ) и цели да насърчи открития разговор между обществото и властта. Събитието се провежда символично на 10 ноември – дата, която бележи началото на демократичните промени в България. Повече от три десетилетия по-късно разговорът за демокрацията продължава – този път в дигитална форма.

В събитието тази вечер ще участват ген. Атанас Атанасов, председател на ДСБ, Йордан Иванов, народен представител и заместник-председател на партията, Катя Панева, бивш народен представител, както и общинските съветници от Пловдив – Владимир Славенски и Йоно Чепилски. Всеки от тях ще сподели своя опит от работата с граждански сигнали и предложения, подадени през платформата, и ще участва в открит разговор за бъдещето на демократичното управление.

По време на срещата всеки присъстващ може да зададе въпрос лично към участниците. Очаква се оживена дискусия за реформите, за политическата посока на страната и за това как гражданите могат да бъдат активна част от решенията, които ги засягат.

ДСБ – Пловдив кани всички пловдивчани, журналисти и представители на граждански организации да се включат в събитието тази вечер и да станат част от разговора за една по-открита, честна и достъпна политика.

Facebook

Twitter



Shares