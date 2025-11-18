Дискусия „Рисковете в интернет: Как да защитим младежите и децата в онлайн среда“

На 21 ноември 2025 г. от 9:30 ч. в конферентната зала на Дома на Европа на ул. Г. С. Раковски 124 в София, Бюрото на Европейския парламент в партньорство с Националния център за безопасен интернет организира дискусия на тема „Рисковете в интернет: Как да защитим младежите и децата в онлайн среда“.

Целта на събитието е да бъде обсъдено европейското законодателство, свързано с онлайн безопасността на непълнолетните, както и текущата ситуация и необходимите мерки на национално равнище в тази сфера.

Ще бъдат дискутирани въпроси, свързани със закрилата на младежите в интернет, необходимостта от ограничаване на достъпа им до социални медии и съдържание за възрастни, начините за проверка на възрастта, мерките за противодействие на пристрастяване, кибертормоз и вредни търговски практики, ролята на родителите и училищата и др.

Дискусията ще включва два панела: първият ще е насочен към мерките на европейско ниво, а вторият ще се фокусира върху ситуацията в България.

В първия панел ще вземат участие Н. Пр. Флеминг Стендер, Посланик на Дания в България, Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ в България, членовете на Европейския парламент Цветелина Пенкова (С&Д) и Ивайло Вълчев (ЕКР), и Кейти Риг от ГД CNECT на Европейската комисия, а във втория ще се включат заместник-министърът на образованието и науката Емилия Лазарова, заместник-министърът на правосъдието Михаела Мечкунова, представител на Държавната агенция за закрила на детето и Георги Еленков, директор „Политики за децата“ в Национална мрежа за децата. Модератор на проявата ще бъде журналистът Константин Вълков.

Събитието ще бъде предавано пряко онлайн в страницата на Бюрото на Европейския парламент в България във Facebook и в канала му в YouTube.

Дискусията ще се проведе на български език, със симултанен превод от и на английски език.

За присъствие на проявата е нужна регистрация, която може да бъде направена на следния линк до 20 ноември 2025 г.: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Discussion211125.

