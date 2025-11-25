Дискусия „Бъдещето на политиката на сближаване: европейските планове и българските приоритети“

На 28 ноември 2025 г., петък, от 10 ч. в конферентната зала на Дома на Европа, ул. Г.С. Раковски 124 в София Бюрото на Европейския парламент в партньорство с Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) организира дискусия под наслов „Бъдещето на политиката на сближаване: европейските планове и българските приоритети“.

Целта на събитието е да бъдат обсъдени предложенията за кохезионната политика в следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2028-2034 г., нагласите в Европейския парламент и българските институции по предложените промени и да бъдат представени позициите на различните заинтересовани страни.

Участници в дискусията са Цветелина Пенкова, член на Европейския парламент (С&Д), Иван Иванов, Директор на Дирекция „Централно координационно звено“ в Министерски съвет, Ивайло Стоянов, началник на отдел „Стратегическо планиране и програмиране“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Зорница Русинова, Председател на Икономическия и социален съвет и Силвия Георгиева, Изпълнителен директор на НСОРБ. Модератор на проявата е Зинаида Златанова.

Събитието ще бъде предавано пряко онлайн на страницата на Бюрото на ЕП в България във Facebook и в канала му в YouTube.

За присъствие на проявата е нужна регистрация, която може да бъде направена на следния линк до 27 ноември 2025 г.: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Discussion281125.

