Димо Дренчев: Кешът – последната ни свобода е под обсада!

Какво се случва с Европа?!

ЕС върви стремглаво към свят, в който физическите пари ще бъдат забранени, а всяко плащане – проследено, контролирано и одобрено от системата. Новите регулации вече ограничават кешовите плащания до 10 000 евро, а за суми над 3 000 – задължителна идентификация.

В някои държави като Испания дори тегленето на пари от банката изисква предварително уведомление и се докладва на данъчните. Това не е борба с престъпността – това е борба с личната свобода!

Цифровите плащания са тотален контрол.

Всяка покупка, всяко движение на средства – записано, анализирано, оценено.

Анонимността? Забрави.

Спонтанността? Забрави.

Финансова независимост? Забрави.

Това е оръжие за социален контрол, маскирано като „борба с прането на пари“. Но истинската цел е да се премахне всяка възможност за автономност. Кешът е последната бариера между гражданина и пълната дигитална зависимост. И когато той изчезне, всяка транзакция ще бъде разрешение, а не право.

Не е шега. Това е реалност.

Ако днес не се противопоставим, утре ще живеем в свят, където:

Няма да можеш да купиш хляб без одобрение.

Няма да можеш да помогнеш на приятел без да бъдеш разпитан.

Няма да можеш да излезеш от системата, защото тя ще бъде навсякъде.

Събуди се, Европа

Събуди се, България! Кешът не е престъпление – той е свобода. И когато свободата се превърне в подозрение, значи сме изгубили нещо много по-ценно от пари.

Димо Дренчев, народен представител от Възраждане

Facebook

Twitter



Shares